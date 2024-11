Ci separano ancora molti mesi dal lancio dei nuovi iPhone 17, ma nelle scorse ore sono emerse in rete le prime indiscrezioni che alludono a diversi cambiamenti nel design della lineup dei nuovi smartphone di Apple, tra cui un nuovo modello super sottile che arriverebbe il prossimo anno assieme ai modelli Pro.

A lanciare la notizia è stato il noto portale The Information, il primo a citare questo nuovo modello chiamato iPhone 17 Air. Secondo la fonte, l’obiettivo di Apple è quello di creare un dispositivo più sottile possibile, ma non senza diverse rinunce. Questo starebbe mettendo a dura prova gli ingegneri di Cupertino, al punto che al momento ci sono vari prototipi in circolazione.

Questi prototipi hanno uno spessore che va dai 5 ai 6 millimetri, ben al di sotto dello spessore di iPhone 6, che con i suoi 6,9 mm nella versione base rappresenta, ad oggi, l’iPhone più sottile mai creato. Secondo il rapporto, al momento gli ingegneri hanno diverse difficoltà ad inserire tutta la componentistica in un alloggio così sottile, e diversi fornitori stanno faticando a raccogliere la tecnologia adatta per una batteria adatta allo scopo.

Se dovessero riuscire nell’impresa, iPhone 17 Air sarebbe lo smartphone più sottile mai creato da Apple, di uno spessore simile a quello degli ultimi iPad Pro M4, sottili appena 5,4 mm nella versione con display da 11 pollici e 5,1 mm nella versione da 13 pollici. Un design del genere andrebbe però incontro a diverse rinunce: per ottenere tale risultato questo modello dovrebbe essere dotato di un singolo altoparlante, rinunciando per motivi di spazio al secondo speaker solitamente posto nella parte inferiore.

Anche il comparto fotografico e telefonico andrebbe incontro a compromessi: secondo la fonte, iPhone 17 Air avrebbe una singola fotocamera posteriore, posta in un grande alloggio centrale, e userebbe il modem 5G di Apple, che allo stato attuale non riesce ancora a competere con le performance del chip 5G di Qualcomm e non supporta il 5G mmWave.

Ultimo, ma non meno importante, il design così sottile non ha permesso agli ingegneri di inserire lo slot per una SIM fisica. Se in alcuni Paesi le eSIM stanno diventando la norma, in altri Paesi non sono ancora così diffuse mentre in altri, come la Cina, sono vietate per legge. Le difficoltà quindi non sono poche, ma secondo la fonte iPhone 17 Air arriverà nel corso del 2025 e i lavori sui prototipi procedono spediti.

Cambiamenti nel design anche per iPhone 17 e iPhone 17 Pro

Anche se la maggior parte delle indiscrezioni si soffermano su iPhone 17 Air, ci sono alcuni rumor che vedono diversi cambiamenti anche per iPhone 17 e iPhone 17 Pro. Sempre secondo The Information, tutta la nuova gamma di dispositivi abbandonerà l’acciaio e il titanio in favore di bordi interamente in alluminio.

La ragione è al momento sconosciuta e suona alquanto bizzarra, considerando che il passaggio al titanio è avvenuto negli ultimi anni ed è stato uno dei punti di forza nel differenziare i modelli base di iPhone dai modelli Pro. E sono proprio iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max a vedere i cambiamenti maggiori anche nel retro, con un nuovo comparto fotografico inserito all’interno di un grande alloggio rettangolare fatto di alluminio.

La metà inferiore del retro continuerà ad essere invece in vetro, per alloggiare la componentistica adibita alla ricarica wireless. Questa soluzione crea però diversi interrogativi, poiché proprio la ricarica wireless potrebbe subire delle ripercussioni dovute a questa scelta di abbandonare un retro fatto interamente in vetro per una soluzione ibrida che comprende anche, per l’appunto, l’alluminio del comparto fotografico.

Anche in questo caso i dubbi sono molti di più delle certezze, ma ci attendono ancora tanti mesi di rumor e indiscrezioni prima del lancio ufficiale di iPhone 17. Quel che è certo, però, è che Apple sembra voler cambiare, ancora una volta, le carte in tavola.