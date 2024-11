Nonostante manchino diversi mesi al lancio di iPhone 17, già cominciano a susseguirsi i primi rumor e indiscrezioni in merito alla nuova serie di smartphone firmata Apple. Nel corso delle ultime ore, un leak potrebbe infatti aver svelato alcune modifiche piuttosto significative che interesseranno i nuovi modelli: scopriamole insieme nel dettaglio.

iPhone 17: modulo fotocamere al centro?

Il cambiamento più sostanziale di iPhone 17 riguarderebbe nello specifico il modulo della fotocamera, che per l’occasione potrebbe essere posizionato centralmente, segnando dunque un grande cambio di rotta rispetto alle precedenti generazioni di iPhone, dove lo stesso modulo era posizionato in corrispondenza della parte superiore sinistra.

Tale modifica sarebbe stata evidenziata da alcuni render pubblicati dal canale YouTube AppleTrack, che tra le altre cose suggerirebbe diversi miglioramenti per la fotocamera stessa. Al centro di questo cambiamento vi sarebbe soprattutto iPhone 17 Air, la nuova variante completamente inedita dello smartphone che presenterà uno spessore significativamente ridotto rispetto agli altri modelli.

In origine, il nuovo iPhone 17 Air avrebbe dovuto presentare un modulo fotocamere composto da un singolo sensore, ricalcando il design dei precedenti iPhone SE e iPhone 8, ma i nuovi render non sosterrebbero quest’ipotesi. La posizione del modulo non sarà l’unico cambiamento previsto, dal momento che anche l’allineamento dei sensori stessi potrebbe essere diverso, nel caso di iPhone 17 Air, con un inedito orientamento orizzontale. Al contrario, i restanti modelli della nuova serie iPhone 17 presenteranno il tradizionale layout per la fotocamera che abbiamo visto nelle generazioni precedenti.

Secondo alcune indiscrezioni, poi, il modello iPhone 17 Pro Max potrebbe presentare un teleobiettivo a periscopio da 48 megapixel, risultando così un valido concorrente dei top di gamma con sistema operativo Android per gli scatti a lunga distanza.

È bene specificare che al momento si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente trovare una conferma (o smentita) ufficiale da parte della compagnia produttrice. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.

In copertina Apple iPhone 16