Il colosso dell’e-commerce Amazon ha rilasciato un importante aggiornamento per l’app Prime Video su Apple TV, introducendo una serie di migliorie che puntano a rendere l’esperienza d’uso più fluida e intuitiva. L’update, che interessa sia Apple TV HD che Apple TV 4K, si concentra su alcuni aspetti chiave, tra cui una navigazione più reattiva, una migliore integrazione con il Siri Remote e un’interfaccia più moderna e fluida. Vediamo insieme nel dettaglio tutte le novità.

Tante novità con l’ultimo aggiornamento di Prime Video su Apple TV

La novità più evidente dell’ultimo aggiornamento rilasciato per Prime Video su Apple TV riguarda la navigazione, che ora risulta molto più fluida grazie a un miglior supporto per il Siri Remote; gli utenti possono scorrere tra i contenuti in modo più naturale, sfruttando gesture migliorate sul touchpad per avanzare velocemente o riavvolgere un contenuto senza dover ricorrere ai comandi classici.

A ciò si aggiungono miglioramenti vari per l’interfaccia, con immagini in alta risoluzione, effetti di parallasse che offrono un aspetto più dinamico e una maggiore uniformità visiva con il resto delle app tvOS.

Un’altra novità significativa riguarda la ricerca dei contenuti, ora più veloce e precisa: l’app offre suggerimenti dinamici mentre si digita, rendendo più immediata l’individuazione di film e serie TV; al contempo Amazon ha potenziato il supporto ai comandi vocali con Siri, permettendo agli utenti di cercare contenuti direttamente con la voce, senza dover digitare manualmente i titoli.

L’azienda ha lavorato anche sull’esperienza audiovisiva, aggiungendo nuovi effetti sonori alla navigazione per rendere più coinvolgente l’interazione con l’app. Inoltre, le immagini delle anteprime risultano ora più definite, contribuendo così a una presentazione più accattivante dei contenuti disponibili sulla piattaforma.

L’ultimo aggiornamento di Prime Video su Apple TV introduce anche un miglior supporto alle funzioni di accessibilità dell’azienda, tra cui VoiceOver, Hover Text e Bold Text, permettendo una fruizione più agevole per utenti con esigenze specifiche.

L’update in questione è in fase di rilascio e, come già detto, risulta disponibile su tutti i dispositivi Apple TV HD e Apple TV 4K.