Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a febbraio 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo secondo mese dell’anno, che vede alcune (anche se non particolarmente numerose) interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a febbraio 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Abbonati ad Apple TV+

Cosa guardare su Apple TV+ a febbraio 2025

Film in uscita su Apple TV+

Misteri dal profondo (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di febbraio 2025 da vedere con Misteri dal profondo, film diretto da Scott Derrickson con protagonisti Miles Teller e Anya Taylor-Joy. Due agenti speciali con addestramento avanzato vengono assegnati a due torri di guardia che si trovano ai lati opposti di un’enorme e segretissima forra, con l’incarico di proteggere il mondo da un male misterioso e oscuro che si annida al suo interno. Mentre cercano di rimanere vigili nel difendere l’area da un nemico che non si può vedere, i due iniziano a stringere un legame a distanza. Quando scoprono la catastrofica minaccia per l’umanità, devono collaborare mettendo alla prova la propria forza fisica e mentale per mantenere il segreto nella forra prima che sia troppo tardi. Nel cast anche Sigourney Weaver.

Disponibile in streaming dal 14 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Misteri dal profondo.

Questo mese su Apple TV+ non sono previste ulteriori novità per quanto riguarda i lungometraggi, ma potete recuperare i film e i documentari dei mesi scorsi. Tra questi possiamo ricordarvi Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna (brillante commedia drammatica con Scarlett Johansson e Channing Tatum ambientata sullo sfondo dello storico allunaggio dell’Apollo 11), Blitz (film che segue l’epico viaggio di un bambino di 9 anni nella Londra della Seconda guerra mondiale), il documentario The Last of the Sea Women, Wolfs (commedia d’azione con George Clooney e Brad Pitt nei panni di due risolutori professionisti), The Instigators (film che mischia azione e commedia con Matt Damon e Casey Affleck), Fancy Dance (con Lily Gladstone alla ricerca della sorella scomparsa), Argylle (action con Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell, Dua Lipa e John Cena) e Napoleone (spettacolare epopea d’azione che ripercorre l’ascesa e la caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, con Joaquin Phoenix).

Serie TV da vedere su Apple TV+

Amare da morire (original)

Passiamo alle novità Apple TV+ da non perdere a febbraio 2025 lato serie TV con Amare da morire. Racconta la storia del cauto Raúl (Joan Amargós), che dopo la diagnosi di tumore cardiaco si ricongiunge con Marta (Verónica Echegui), spirito libero e da poco incinta. I due riprendono le fila di un’amicizia nata durante l’infanzia e, uniti dal destino, iniziano a mettere alla prova le loro convinzioni sull’amore. Riuscirà Marta, perennemente restia a impegnarsi, a innamorarsi? E Raúl incontrerà l’amore della sua vita? La serie debutta con i primi due episodi: i successivi vengono proposti settimanalmente fino al 12 marzo 2025.

Disponibile in streaming dal 5 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Amare da morire.

Goldie – Un mondo a colori (original)

Da guardare questo mese anche Goldie – Un mondo a colori, serie per tutta la famiglia ispirata all’omonimo e pluripremiato cortometraggio animato di Emily Brundige del 2019. Segue le vicissitudini di Goldie, una ragazza gigante con un cuore grande, che parte per epiche avventure con i suoi migliori amici nell’amata città di Boysenberg. In 13 episodi della durata di mezz’ora, imparano insieme che essere diversi è qualcosa da celebrare e che c’è spazio per tutti in questo mondo, anche per i giganti.

Disponibile in streaming dal 14 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Goldie – Un mondo a colori.

Onside: Major League Soccer (docuserie original)

Cambiamo completamente genere perché tra le novità Apple TV+ di febbraio c’è Onside: Major League Soccer, da non perdere per gli appassionati di calcio: si tratta di una docuserie che offre uno sguardo oltre il campo da gioco per scoprire le personalità che animano la Major League Soccer (il massimo campionato di calcio per gli Stati Uniti e il Canada). Con dettagli senza precedenti su giocatori, allenatori e club, la serie esplora i momenti elettrizzanti e le storie avvincenti che hanno reso indimenticabile la stagione 2024 e hanno dato un assaggio del futuro. Prodotta per Apple dai narratori sportivi Box to Box Films in collaborazione con Major League Soccer, la docuserie è prodotta esecutivamente da James Gay-Rees, Paul Martin e Hillary Olsen, insieme allo showrunner Steve Rankin.

Disponibile in streaming dal 21 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Onside: Major League Soccer.

Surface – stagione 2 (original)

Da guardare questo mese anche la seconda stagione di Surface, serie TV ambientata nell’élite di San Francisco che vede protagonista Gugu Mbatha-Raw (“The Morning Show“). Quest’ultima veste i panni di Sophie, una donna che ha perso gran parte della memoria a seguito di un trauma cranico ritenuto il risultato di un tentativo di suicidio. Mentre cerca di ricostruire la sua vita con l’aiuto del marito e degli amici, Sophie inizia a mettere in dubbio se la verità che le hanno raccontato sia davvero la realtà che ha vissuto. Con colpi di scena e un triangolo amoroso inaspettato, questo thriller sexy e raffinato porta a una domanda: e se un giorno ti svegliassi senza conoscere i tuoi segreti? La storia di una riscoperta di sé che spinge a chiedersi se le persone sono predestinate a diventare ciò che sono, o se possono scegliere la propria identità. Inizialmente era stata concepita come una miniserie, ma i piani sono poi cambiati: nella seconda stagione Sophie ritorna a Londra con l’intenzione di scoprire i misteri del suo passato. Al cast dei primi episodi, che include anche Oliver Jackson-Cohen e Millie Brady, si aggiungono Phil Dunster, Gavin Drea, Rupert Graves, Tara Fitzgerald, Nina Sosanya, Joely Richardson e Freida Pinto. La nuova stagione è composta da 8 episodi, rilasciati con cadenza settimanale fino all’11 aprile 2025.

Disponibile in streaming dal 21 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Surface.

Berlino: codice rosso (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di febbraio 2025 da vedere con Berlino: codice rosso, nuovo medical drama ambientato nella capitale tedesca. Gestire un caotico pronto soccorso nell’ospedale più difficile e sovraffollato di Berlino non è un compito da poco per la giovane dottoressa Parker, che cerca un nuovo inizio nella grande città dopo che la sua vita privata è andata a rotoli a Monaco. Quando cerca di attuare le riforme necessarie, si scontra con la resistenza del personale sottopagato, male equipaggiato e cronicamente affaticato, che sopravvive solo grazie a un’indispensabile dose di umorismo nero. Ma di fronte a un sistema sanitario sempre più spietato, il team deve mettere da parte le differenze e fare squadra per salvare vite.

Disponibile in streaming dal 26 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Berlino: codice rosso.

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per febbraio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a febbraio sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento delle serie dei mesi scorsi. Ecco cos’altro c’è da guardare a febbraio 2025 su Apple TV+ tra film e serie TV:

Scissione (nuovi episodi stagione 2) – ogni venerdì

Prime Target (nuovi episodi) – ogni mercoledì

Mythic Quest (nuovi episodi stagione 4) – ogni mercoledì

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi The Studio (con Seth Rogen, in arrivo il 26 marzo 2025), Side Quest (estensione dell’universo di Mythic Quest in arrivo il 26 marzo 2025), Your Friends and Neighbors (con Jon Hamm e Olivia Munn, in arrivo l’11 aprile 2025) e Government Cheese (16 aprile 2025).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a febbraio 2025 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.