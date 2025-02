OpenAI, società dietro il celebre chatbot IA ChatGPT lavora incessantemente per rendere l’intelligenza artificiale più accessibile e utile per una vasta gamma di utenti, semplificando al contempo le sue offerte per migliorare l’esperienza complessiva. Di recente abbiamo visto ad esempio come la società abbia reso disponibile il modello o3-mini per tutti gli utenti, o come sia stata lanciata la nuova funzione Ricerca Approfondita per le ricerche sul web.

Nelle ultime ore il CEO dell’azienda Sam Altman ha condiviso sul popolare social network X (ex Twitter) alcune informazioni sul futuro dei prodotti IA di OpenAI, fornendo anche una stima delle tempistiche di arrivo dei nuovi modelli.

OpenAI ha recentemente svelato la sua roadmap per i prossimi modelli di intelligenza artificiale GPT-4.5 e GPT-5, sottolineando l’obiettivo di semplificare e potenziare le sue offerte. Con un messaggio su X il CEO dell’azienda ha annunciato che GPT-4.5, internamente chiamato “Orion”, sarà l’ultimo modello a non utilizzare il “chain-of-thought reasoning“, una tecnica che migliora la capacità del modello di affrontare compiti complessi.

Nel prossimo futuro inoltre, OpenAI prevede di unificare le serie “o” e “GPT” in un unico sistema integrato, capace di sfruttare tutte le tecnologie disponibili per offrire un’esperienza utente più coerente e potente; GPT-5 incorporerà diverse tecnologie esistenti, tra cui o3, e offrirà diversi livelli di intelligenza basati sugli abbonamenti degli utenti.

Nello specifico gli utenti che fruiscono della versione gratuita del chatbot IA avranno accesso illimitato alla chat con un livello di intelligenza standard, gli abbonati Plus avranno invece accesso a GPT-5 con un livello di intelligenza avanzato, mentre gli utenti con un piano in abbonamento Pro avranno accesso al livello di intelligenza più elevato disponibile.

OPENAI ROADMAP UPDATE FOR GPT-4.5 and GPT-5:

We want to do a better job of sharing our intended roadmap, and a much better job simplifying our product offerings.

We want AI to “just work” for you; we realize how complicated our model and product offerings have gotten.

We hate…

— Sam Altman (@sama) February 12, 2025