Come anticipato a dicembre dal CEO di OpenAI Sam Altman, la società sta lanciando il suo ultimo modello di intelligenza artificiale con capacità di ragionamento o3-mini all’interno di ChatGPT e dei suoi servizi API.

Il modello o3-mini è progettato per eguagliare le prestazioni di o1 in matematica, programmazione e scienza, inoltre risponde più velocemente del modello di ragionamento esistente.

OpenAI afferma che o3-mini dovrebbe rispondere il 24% più velocemente di o1-mini e fornire risposte più accurate nel processo e come il precedente mostrerà come ha elaborato una risposta.

Il modello o3-mini è disponibile anche per gli utenti gratuiti di ChatGPT

Questa è anche la prima volta che gli utenti gratuiti di ChatGPT possono provare i modelli di ragionamento di OpenAI, probabilmente in risposta al fatto che Microsoft ha reso gratuito il modello o1 in Copilot e al tormentone DeepSeek.

Per provare o3-mini gratuitamente in ChatGPT basta attivare la funzione “Ragiona” nella barra della chat e i limiti di velocità saranno simili a quelli del modello GPT-4o esistenti.

Per gli utenti abbonati ai livelli Plus e Teams, OpenAI aumenterà i limiti di messaggi da 50 a 150 al giorno, mentre solo gli utenti abbonati al piano Pro avranno accesso illimitato a o3-mini.

Gli utenti paganti potranno anche selezionare o3-mini-high che secondo OpenAI sarà la “migliore opzione di codifica in ChatGPT” e includerà risposte di intelligenza superiore che richiedono un po’ più di tempo per essere generate. Il modello o3-mini funzionerà anche con la ricerca per trovare risposte con collegamenti a fonti sul Web.

Gli sviluppatori saranno in grado di sfruttare o3-mini tramite i servizi API di OpenAI, tra cui Chat Completions API, Assistants API e Batch API.

Con l’occasione Microsoft ha annunciato che o3-mini è disponibile anche nei modelli Microsoft Azure OpenAI Service, GitHub Copilot e GitHub.