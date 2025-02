Negli ultimi due anni le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale hanno letteralmente conquistato il mondo della tecnologia mobile e dei social network e non c’è da stupirsi se gli interessi che ruotano intorno al settore siano enormi.

Ebbene, nelle scorse ore Elon Musk ha annunciato che guiderà un gruppo di investitori con un’offerta da 97,4 miliardi di dollari per acquistare il ramo no-profit di OpenAI.

L’offerta di Elon Musk per acquisire il controllo di OpenAI

Stando a quanto è possibile apprendere, il gruppo di investitori comprende varie società specializzate nell’intelligenza artificiale (inclusa quella dello stesso Elon Musk, ossia xAI) e colossi del calibro di Valor Equity Partners e 8VC.

L’offerta di Elon Musk arriva in un momento molto particolare per OpenAI, impegnata su più fronti piuttosto importanti, come quello relativo alla conversione dell’azienda in una società a scopo di lucro e quello relativo al lancio di un progetto su un’infrastruttura IA da 500 miliardi di dollari.

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, non ha nascosto il proprio disappunto per il tentativo di Elon Musk e su X ha declinato l’offerta, aggiungendo che per 9,74 miliardi di dollari la sua azienda può invece acquistare Twitter (che appartiene a Musk da qualche anno).

Ricordiamo che i rapporti tra Elon Musk e OpenAI sono piuttosto tesi oramai da tempo: l’eccentrico miliardario ha fondato questa azienda specializzata nell’IA insieme ad Altman nel 2015, per poi lasciarla nel 2019 e accusarla di avere tradito quella che era la sua iniziale mission, ossia sviluppare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale in modo sicuro e aperto.

Altman ha anche rassicurato i dipendenti della sua azienda sulla forza della struttura di OpenAI, tale da impedire che terzi possano prenderne il controllo e aggiungendo che questi sono solo tentativi per indebolirla, segno che i progressi compiuti sono notevoli.

Probabilmente nei prossimi mesi lo scontro tra Elon Musk e OpenAI si farà ancora più duro.