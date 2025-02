A quasi tre anni di distanza dal lancio di Descent G1, Garmin ha presentato oggi la nuova generazione di un suo sportwatch dedicato alle immersioni. Si chiama Garmin Descent G2 ed è principalmente un “dive computer”, come lo definisce l’azienda, ovvero un dispositivo che integra varie funzioni utili per chi pratica immersioni sportive di vario tipo.

Rispetto al suo erede le novità sono molte e anche significative: fra tutte un display più grande e di tipo AMOLED al posto del vecchio schermo monocromatico, ormai obsoleto ma meno energivoro, soprattutto considerando che il precedente modello era disponibile anche in versione Solar. Comunque, eccone una panoramica.

Design, specifiche e funzioni di Garmin Descent G2

Design e immagini

Iniziamo dal design. Garmin Descent G2 assomiglia molto al precedente modello, da cui riprende le forme robuste e la caratteristica ghiera spessa che abbraccia e protegge uno schermo molto più grande e migliore per resa e visibilità: un pannello touchscreen AMOLED da 1,2″ con risoluzione di 390 x 390 pixel al posto di uno schermo MiP monocromatico da 0,9″. Tutt’altra cosa, insomma.

Sia la lunetta che la cassa e i pulsanti fisici sono realizzati interamente con materiali plastici fibrorinforzati riciclati provenienti dall’oceano, sottolinea Garmin, mentre la lente che protegge lo schermo è in cristallo zaffiro. Numeri alla mano, misura 45,5 mm di diametro ed è spesso 15,2 mm; pesa 61 grammi ed è compatibile con cinturini QuickFit da 22 mm, quello incluso è in silicone. Sono due le colorazioni disponibili, Black con cinturino in tinta e Paloma (un grigio tortora) con cinturino Shell Pink. È inoltre resistente alle immersioni in acqua fino alla profondità di 100 metri.

Caratteristiche tecniche

Si tratta di un orologio sportivo di fascia media (per Garmin), che oltre a tornare utile a chi pratica immersioni offre anche altro, risultando abbastanza versatile come la maggior parte degli smartwatch di Garmin su una fascia di prezzo simile.

Oltre allo schermo menzionato, ora al passo coi tempi, Garmin Descent G2 può contare su 4 GB di spazio di archiviazione, su un cardiofrequenzimetro (Elevate Gen 4, non il più recente montato sui Garmin Fenix 8, Enduro 3, Venu 3, Fenix 7 Pro e epix Pro Gen 2) e su una dotazione di sensori che conta inoltre un altimetro barometrico, una bussola, un giroscopio, un termometro e, s’intende, un sensore di profondità.

Completo anche il ventaglio di sistemi di localizzazione satellitare con GPS, GLONASS e Galileo, ma niente GNSS a doppia frequenza (qui per saperne di più). Come anticipato, Garmin Descent G2 non è compatibile con la ricarica solare, ma fornisce un’autonomia soddisfacente considerando che monta uno schermo AMOLED. Questi sono i numeri dichiarati da Garmin, che tuttavia non contestualizza ulteriormente le relative situazioni d’uso:

Modalità Immersione: fino a 27 ore

Smartwatch: fino a 10 giorni

Modalità Smartwatch con risparmio energetico: fino a 12 giorni

GPS: fino a 20 ore

Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 44 ore

Attività GPS Expedition: fino a 10 giorni

Le funzioni software

È uno sportwatch specialistico, ma non troppo, come dicevamo. Garmin Descent G2 offre varie modalità e funzioni per l’immersione sportiva, come Dive Readiness, che fornisce una stima della propria preparazione basandosi su vari dati registrati dall’orologio come la qualità del sonno, i livelli di stress, il jet lag e l’esercizio fisico. Con il punteggio che ne deriva l’utente può regolarsi e scegliere l’immersione più adatta al proprio stato fisico del momento.

Presenti le funzioni per monitorare sei modalità di immersione diverse fra cui single gas e multigas (inclusi nitrox e trimix), rebreather a circuito chiuso (CCR) e manometro. E quando ci si trova in profondità, tornano utili la bussola a tre assi, per orientarsi, e dati come il limite di non decompressione (in sigla NDL, ovvero il tempo massimo di permanenza a una certa profondità per poter tornare in superficie), in aggiunta ai dati sul tempo e sulla profondità.

A chi pratica immersione in apnea, Garmin Descent G2 offre il variometro con allarmi specifici e vibrati, la registrazione dei tempi di discesa e di risalita e, durante le sessioni in piscina, consente di impostare degli allarmi personalizzati per l’apnea statica e dinamica. C’è anche un timer di respirazione con conto alla rovescia e avvisi che richiamano quelli delle competizioni.

E una volta tornati in superficie, o a bordo piscina, interviene Log immersioni, lo strumento con cui rivedere e analizzare i propri dati o aggiungere appunti e, volendo, condividere i dettagli dei report con l’app Garmin Dive, una sorta di registro digitale sotto forma di applicazione compatibile con smartphone Android e iOS (è scaricabile gratuitamente dal Google Play Store e dall’App Store).

Immersioni a parte, Garmin Descent G2 offre inoltre una serie di modalità sportive con cui monitorare altre attività come il ciclismo, l’allenamento funzionale o il nuoto in acque libere. Non mancano inoltre le consuete funzioni per la salute comuni anche agli altri Garmin per tenere traccia del sonno, dell’ossigenazione del sangue, dello stress e della frequenza cardiaca. Ci sono anche alcune funzioni smart, come la possibilità di ricevere le notifiche del telefono connesso, di effettuare pagamenti contactless tramite Garmin Pay, le funzioni di sicurezza e di rilevamento, o ancora, il Connect IQ Store dell’app companion Garmin Connect che permette di aggiungere app, campi dati e nuovi quadranti.

Prezzo e disponibilità di Garmin Descent G2

Garmin Descent G2 è disponibile sul mercato italiano da oggi, 12 febbraio, al prezzo di 699,99 euro nelle due versioni/colorazioni menzionate. Si può comprare direttamente sul sito web di Garmin, ma a breve dovrebbe arrivare anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.