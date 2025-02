Già da qualche tempo si vocifera dell’intenzione di Apple di lanciare degli occhiali AR, era giugno 2022 quando si iniziò a parlarne e, qualche tempo dopo, arrivò la notizia di come l’azienda avesse messo in pausa lo sviluppo del dispositivo; il crescente successo suscitato da dispositivi quali gli occhiali intelligenti Meta-Ray-Ban e altri tuttavia, sembrava aver riacceso l’interesse della società per questo settore ancora abbastanza nuovo.

Nel mese di ottobre dello scorso anno infatti erano trapelate nuove informazioni, così come ulteriori dettagli sul prosieguo dello sviluppo erano stati diffusi a gennaio; a inizio febbraio tuttavia, sembrava che Apple avesse rinunciato al progetto principalmente a causa di problemi legati all’autonomia del dispositivi. Nelle ultime ore però, nuove voci forniscono una versione differente della faccenda.

Apple è ancora intenzionata a creare occhiali AR autonomi

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple potrebbe aver accantonato i suoi piani per lo sviluppo di occhiali per realtà aumentata collegati al Mac, ma ciò non influirebbe sulla creazione di occhiali intelligenti autonomi, tanto che secondo alcune fonti “l’obiettivo a lungo termine di Apple di occhiali AR autonomi rimane intatto“.

Sembra dunque che il colosso di Cupertino non abbia intenzione di sviluppare un dispositivo simil Vision Pro, da utilizzare costantemente collegato ad un Mac, ma preferirebbe concentrare i propri sforzi per la creazione di occhiali AR completamente indipendenti; di conseguenza l’azienda “continuerà a lavorare sulla tecnologia di base, come schermi e silicio“.

È più che lecito l’interesse di Apple nei confronti di questo settore, del resto l’azienda ha investito milioni di dollari per sviluppare la tecnologia di intelligenza visiva del suo Vision Pro, tecnologia che potrebbe essere implementata (con i dovuti aggiustamenti) anche su degli occhiali. Precedenti indiscrezioni volevano che gli occhiali intelligenti di Apple potessero essere dotati di altoparlanti e microfoni integrati, nonché di telecamere abilitate all’intelligenza artificiale per scansionare gli oggetti nel mondo circostante.

Non sarà una sfida di poco conto per Apple, la società punta infatti a implementare componenti quali processore, batteria, display e sensori in una montatura leggera come quella di un normale paio di occhiali. L’azienda tuttavia non sembra avere particolare fretta, mentre lo sviluppo procede in segreto nei laboratori della società i team di ingegneri stanno raccogliendo dati preziosi su interfacce, funzionalità e modalità d’uso, oltre a gettare le basi per una versione apposita di visionOS pensata proprio per gli occhiali.

Sarò sufficiente pazientare un po’, nel prossimo futuro verranno sicuramente diffuse ulteriori informazioni sulla situazione.