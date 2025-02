Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, Apple avrebbe in programma un’importante novità per quanto riguarda la gamma AirPods: il colosso di Cupertino, infatti, sarebbe al lavoro su un modello con fotocamere integrate.

Difficilmente questa novità, ancora in fase di prototipo, verrà implementata nel modello che Apple dovrebbe lanciare nel corso di quest’anno, ossia AirPods 3 e probabilmente sarà necessario attendere quantomeno il 2026.

Cosa potrebbero offrire le nuove cuffie Apple AirPods Pro

A dire di Gurman, le fotocamere integrate in Apple AirPods Pro dovrebbero consentire agli utenti di sfruttare tali sensori per visualizzare l’ambiente circostante e, attraverso le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, avere informazioni aggiuntive.

Un esempio pratico di questa nuova tecnologia potrebbe essere rappresentato dalla possibilità di chiedere a Siri informazioni sull’ambiente circostante senza nemmeno dover tirare fuori l’iPhone dalla tasca.

Anche il popolare analista Ming Chi Kuo ha avanzato in passato l’ipotesi che Apple possa integrare delle fotocamere nelle sue cuffie per sfruttarle come mezzo di integrazione con altri prodotti dell’azienda. Inoltre, sempre a suo dire, il colosso di Cupertino potrebbe usare queste fotocamere per abilitare il controllo con “gesture in aria” per gli AirPods.

Per il lancio dei primi AirPods con questa nuova tecnologia secondo Gurman ci sarà da attendere ancora un po’ e l’ipotesi più probabile è che il colosso di Cupertino si prenda tempo almeno fino al 2027, in modo da poter ottimizzare le nuove funzionalità e immettere sul mercato un prodotto già affidabile.

Sempre nel 2027 Apple potrebbe lanciare anche un paio di occhiali smart, così da sfruttare la tecnologia di intelligenza visiva di Apple Vision Pro e “giustificare” i miliardi di dollari spesi per il suo sviluppo.