Il programma Riparazioni self-service (Self Service Repair) si rivolge a quanti abbiano le competenze necessarie per riparare in autonomia i propri dispositivi elettronici Apple.

Il negozio self-service online di Apple vende strumenti e componenti per riparare un’ampia gamma dei suoi prodotti, anche quelli recenti come un iPhone 16 Pro, con tanto di manuali e guide.

Negli ultimi anni Apple sta offrendo sempre più opzioni di riparazione fai-da-te e ora anche i Mac M4 fanno parte del programma riparazioni self-service dell’azienda di Cupertino.

Apple offre per la prima volta la possibilità di acquistare strumenti e parti per riparare i recenti M4 Mac mini (in copertina), MacBook Pro M4 (14 pollici e 16 pollici) e iMac M4.

Ad esempio, per quanto riguarda il nuovo Mac mini è possibile ordinare la batteria, il coperchio inferiore, la ventola, le porte USB-C anteriori, la scheda logica, il pulsante di accensione e molto altro.

Apple offre la possibilità di inserire il numero di serie del proprio prodotto per assicurarsi di vedere solo le parti giuste, tuttavia permette di sfogliare l’elenco completo delle offerte utilizzando i menu.

Il Programma Riparazioni self-service di Apple è stato lanciato negli USA a novembre 2021, e in Italia è arrivato con un anno di ritardo e da aprile 2022 coinvolge anche gli iPhone. A novembre 2024 anche gli iPhone 16 sono entrati nel programma.