AppleCare+ è un servizio di garanzia estesa che offre la possibilità di proteggere i prodotti Apple acquistati dai danni accidentali e include altri vantaggi come l’accesso prioritario 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al supporto tecnico.

In precedenza gli utenti potevano acquistare un piano AppleCare+ di due o tre anni presso un punto vendita fisico oppure online entro 60 giorni dal momento in cui compravano un dispositivo Apple idoneo, ma come suggerito da Mark Gurman di Bloomberg, AppleCare+ ora è disponibile sono come abbonamento.

AppleCare+ diventa un abbonamento nei punti vendita, ma non online

Da ieri le opzioni AppleCare+ prepagate sono state eliminate da tutti i punti vendita, tuttavia se si acquista un prodotto idoneo sul sito Web di Apple, è ancora possibile acquistare un piano AppleCare+ prepagato di due o tre anni.

Gli abbonamenti AppleCare+ coprono molti dispositivi Apple, come iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple Vision Pro e Apple Display, mentre non sono idonei prodotti come AirPods, HomePod e Apple TV.

I possessori di iPhone possono scegliere di aggiungere a AppleCare+ la copertura furto e smarrimento a un costo aggiuntivo.

I motivi di una strategia del genere non sono chiari, ma i prodotti Apple acquistati continueranno a includere un anno di garanzia AppleCare che tuttavia copre solo i difetti riscontrati nel prodotto e offre 90 giorni di assistenza telefonica gratuita.