Stando alle ultime indiscrezioni, Apple avrebbe deciso di mettere da parte un progetto del quale si è chiacchierato più volte in Rete negli ultimi mesi: ci riferiamo ad un paio di occhiali per la Realtà Aumentata economici.

Pare che alla base della decisione del colosso di Cupertino di rinunciare (almeno per il momento) al lancio di tale dispositivo vi siano i risultati non soddisfacenti raggiunti dal progetto rispetto a quelle che erano le aspettative dell’azienda.

Cosa sappiamo del progetto che Apple avrebbe deciso di abbandonare

Sulla base di quanto è emerso sino ad oggi, tale device avrebbe dovuto avere l’aspetto di un paio di occhiali normali, con l’aggiunta di appositi display integrati e la necessità di un collegamento costante ad un Mac per poter garantire agli utenti tutte le sue funzionalità.

In pratica, tale dispositivo, il cui nome in codice era N107, altro non sarebbe stato che una sorta di versione più economica di Apple Vision Pro, device molto apprezzato da chi ha avuto modo di provarlo ma anche criticato per il suo costo a dir poco spropositato (circa 3.500 dollari), tanto da essere ritenuto quasi fuori mercato.

Questi nuovi occhiali smart di Apple avrebbero dovuto sfruttare dei proiettori per consentire agli utenti di visualizzare dei contenuti trasmessi dal Mac, avendo così la possibilità di lavorare in un ambiente con Realtà Aumentata.

Il team dedicato a questo progetto inizialmente sperava di riuscire a rendere gli occhiali smart di Apple utilizzabili con un iPhone ma il problema principale (e che non è stato possibile risolvere) sarebbe stato quello delle risorse necessarie: troppa potenza di calcolo per uno smartphone, con la conseguente tendenza a scaricare rapidamente la batteria.

Proprio tale incidente di percorso ha finito per portare il progetto alla sua chiusura. Magari nei prossimi anni potrebbe avere un’altra chance.