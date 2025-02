Quali sono le novità da vedere a febbraio 2025 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a febbraio 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo secondo mese dell’anno. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli su Sky o quest’altro per attivare NOW.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a febbraio 2025

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

The Bikeriders

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di febbraio 2025 con The Bikeriders, film diretto da Jeff Nichols che segue l’ascesa di un club di motociclisti, che in un decennio passano dall’essere degli outsiders a una vera banda. Kathy (Jodie Comer) fa parte dei Vandals ed è sposata con un motociclista spericolato di nome Benny (Austin Butler). Nel corso degli anni, la donna cerca di fare del suo meglio per destreggiarsi tra il temperamento del marito e la fedeltà che quest’ultimo deve a Johnny (Tom Hardy), il leader della banda. Kathy, infatti, sa benissimo che deve compete con il capo dei motociclisti per le attenzioni di Benny. Mentre la vita dei Vandals diventa sempre più pericolosa, tanto che il gruppo sembra aver imboccato una strada sinistra, Kathy, Benny e Johnny saranno costretti a fare delle scelte sulla loro lealtà verso il club e tra loro.

Disponibile dal 3 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Bikeriders.

Campo di battaglia

Cambiamo genere tra i film da vedere con Campo di battaglia, lungometraggio diretto da Gianni Amelio con Alessandro Borghi e Gabriel Montesi. Ambientato sul finire della Prima Guerra Mondiale, vede protagonisti due ufficiali medici e amici d’infanzia che lavorano nello stesso ospedale militare, dove ogni giorno arrivano dal fronte i feriti più gravi. Molti di loro si sono procurati da soli le ferite, dato che farebbero di tutto per non tornare a combattere. Stefano, di famiglia altoborghese, con un padre che sogna per lui un avvenire in politica, è ossessionato da questi autolesionisti e, oltre che il medico, fa a suo modo lo sbirro. Giulio, apparentemente più comprensivo e tollerante, non si trova a proprio agio alla vista del sangue, ed è più portato verso la ricerca, visto che avrebbe voluto diventare un biologo. Anna (Federica Rosellini), amica di entrambi dai tempi dell’università, sconta il fatto di essere donna: a quei tempi, senza una famiglia influente alle spalle, era difficile arrivare a una laurea in medicina, ma lei affronta con grinta un lavoro duro e volontario alla Croce Rossa. Qualcosa di strano accade intanto tra i malati, con molti che si aggravano misteriosamente. Forse c’è qualcuno che provoca di proposito delle complicazioni alle loro ferite, perché i soldati vengano mandati a casa, anche storpi, anche mutilati, purché non tornino in battaglia. Ma sul fronte di guerra, proprio verso la fine del conflitto, si diffonde una specie di infezione che colpisce più delle armi nemiche. E presto contagia anche la popolazione civile. La storia è liberamente tratta dal romanzo La sfida di Carlo Patriarca.

Disponibile dal 7 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Campo di battaglia.

Horizon: An American Saga – Capitolo 1

Da non perdere questo mese tra le novità NOW e Sky c’è Horizon: An American Saga – Capitolo 1, film western diretto da Kevin Costner, anche protagonista. Racconta l’espansione americana del West, ripercorrendo in particolare i 15 anni a cavallo della Guerra Civile, quando il colonialismo bianco si stava affermando a discapito delle popolazione indigene americane. In questo primo capitolo esplora il fascino del vecchio West, approfondendo come l’uomo bianco si sia insidiato in queste terre attraverso sangue, sudore e lacrime, soprattutto dei nativi. Nel frattempo il Paese è lotta con sé stesso, tra il 1861 e il 1865, e sta plasmando quella che sarà la futura potenza degli Stati Uniti. Si tratta del primo capitolo di un’epopea western divisa in quattro parti (il secondo è uscito nei cinema a settembre). Nel cast, oltre allo stesso Kevin Costner, troviamo Sienna Miller, Sam Worthington, Luke Wilson, Jena Malone, Isabelle Fuhrman, Thomas Haden Church, Jamie Campbell Bower e Michael Rooker.

Disponibile dal 10 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Horizon: An American Saga.

Abigail

Gli amanti del genere horror non possono lasciarsi sfuggire Abigail, film diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Un gruppo di aspiranti criminali rapisce una dodicenne di nome Abigail (Alisha Weir) con la passione per la danza, figlia di un potente e importante boss della malavita. La banda è formata da: Joey (Melissa Barrera), ex medico dell’esercito e tossicodipendente, Frank (Dan Stevens), ex detective della polizia, l’hacker Sammy (Kathryn Newton), l’autista con problemi di sociopatia Dean (Angus Cloud), il cecchino Rickles (William Catlett) e il sicario Peter (Kevin Durand). Il gruppo è intenzionato a tenere la bambina in ostaggio per chiedere un riscatto di 50 milioni di dollari, ma qualcosa andrà storto. Mentre fanno a turno per sorvegliarla durante la notte in una villa isolata, i rapitori iniziano a diminuire di numero e a scomparire uno dietro l’altro. La piccola, in realtà, non è una bambina normale, ma un mostro assetato di sangue. Nel cast anche Giancarlo Esposito.

Disponibile dal 19 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Abigail.

Me contro Te Il film – Operazione Spie

Da guardare questo mese anche Me contro Te Il film – Operazione Spie, sesto lungometraggio della popolare coppia di Youtuber. Vede il duo Me Contro Te alle prese questa volta con una grande minaccia, che disturba l’equilibrio del nostro pianeta: l’Alleanza dei Malvagi. Il Signor S., Perfidia, Viperiana e Serpe si sono riuniti e hanno soggiogato il mondo intero, convincendo tutti che Luì e Sofì (Luigi Calagna e Sofia Scalia) siano dei cattivissimi criminali. Non solo, come se questo non fosse già di per sé terribile, l’Alleanza dei Malvagi ha convinto l’umanità che sono loro i buoni, nonché gli unici a poter salvare il mondo dalla crudele cattiveria dei Me Contro Te.

Disponibile dal 22 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Me contro Te Il film – Operazione Spie.

Killers of the Flower Moon

Da non perdere su Sky e NOW a febbraio Killers of the Flower Moon, film firmato Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. È tratto dall’omonimo romanzo di David Grann ed è incentrato su quanto accaduto in Oklahoma, nella contea di Osage, agli inizi degli anni ’20. In quel periodo sono stati scoperti nella zona diversi giacimenti di petrolio, che hanno permesso a diversi membri della tribù indiana di Osage di arricchirsi molto. Questo nuovo stato di benessere dei nativi americani catturò l’attenzione di moltissimi bianchi, che desiderosi di far soldi con il petrolio iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni. Parallelamente al loro arrivo in zona si sono verificati una serie di omicidi, aventi come vittime proprio alcuni cittadini facoltosi della tribù. Essendo i morti tutti proprietari di territori in cui è stata rinvenuta la presenza del bramato “oro nero”, l’FBI decide di aprire un’indagine sui decessi sospetti. Il ranger Tom White (Jesse Plemons) viene incaricato di indagare sul caso e scovare il killer autore di tutti questi omicidi. Nelle indagini interviene anche Ernest Burkhart, giovane reduce della Grande Guerra, sposato con l’indiana Mollie (Lily Gladstone).

Disponibile dal 23 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Killers of the Flower Moon.

Furiosa: A Mad Max Saga

Chiudiamo i principali film da vedere questo mese con Furiosa: A Mad Max Saga, prequel di Mad Max: Fury Road incentrato sul personaggio di Furiosa. La pellicola diretta da George Miller approfondisce la storia della Figlia della Guerra rinnegata, nota per aver aiutato le Cinque Mogli di Immortal Joe nella loro fuga e aver collaborato con Max per liberarsi del perfido despota. Dopo la disfatta della civiltà, i sopravvissuti vivono in un modo post-apocalittico. Una ragazza viene rapita dalla banda di biker con a capo il signore della guerra Dementus dal Luogo Verde, dove viveva con le Molte Madri. La giovane dovrà affrontare diverse peripezie, come uno scontro tra bande, che vede contrapporsi i biker di Dementus e i loro rivali capeggiati da Immortan Joe. Durante uno di questi conflitti, la ragazza subirà anche alcuni gravi danni fisici, ma sarà solo l’inizio della sua rinascita come combattente. A vestire i panni del personaggio di Furiosa è Anya Taylor-Joy, ma fanno parte del cast anche Chris Hemsworth, Lachy Hulme ed Elsa Pataky.

Disponibile dal 24 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Furiosa: A Mad Max Saga.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

The White Lotus – stagione 3

Passiamo alle novità NOW e Sky di febbraio 2025 lato serie TV con la terza stagione di The White Lotus, serie HBO inizialmente pensata come una miniserie ma poi trasformata in una serie antologica, con un’ambientazione differente per ogni stagione. I nuovi episodi esplorano con un approccio satirico il modo in cui i turisti occidentali affrontano una cultura profondamente diversa, ricca di simboli e tradizioni spirituali legate al concetto di morte. Dopo una prima stagione ambientata alla Hawaii e una seconda in Sicilia, la nuova si svolge in Thailandia. Nel cast troviamo Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Giggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong e Aimee Lou Wood.

Disponibile dal 17 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di The White Lotus.

L’Arte della gioia – miniserie (original)

Chiudiamo le principali novità Sky On Demand e NOW di questo mese con L’Arte della gioia, miniserie originale che racconta la storia di una ragazzina della Sicilia di inizio ‘900 che scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore di quella che ha sempre avuto. Modesta, nata in Sicilia il primo gennaio del 1900 da una famiglia povera, in una terra ancora più povera, è la protagonista di una storia drammatica e avventurosa. Fin dall’infanzia, animata da un insaziabile desiderio di conoscenza, di amore e di libertà, è disposta a tutto pur di perseguire la sua felicità, senza piegarsi mai alle regole di una società oppressiva e patriarcale a cui sembra predestinata. Dopo un tragico incidente che la strappa alla sua famiglia, viene accolta in un convento e, grazie alla sua intelligenza e caparbietà, diventa la protetta della Madre Superiora. Il suo cammino la conduce poi alla villa della Principessa Brandiforti, dove si renderà indispensabile ottenendo sempre più potere nel palazzo. Questo suo incessante movimento di emancipazione si accompagna a un percorso di maturazione personale e sessuale, che la porta a varcare il confine tra lecito e illecito, conquistando giorno dopo giorno il suo diritto al piacere e alla gioia. La miniserie ha debuttato in anteprima mondiale alla 77a edizione del Festival di Cannes: è tratta dal romanzo postumo di Goliarda Sapienza ed è diretta da Valeria Golino. Nel cast Tecla Insolia, Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino, Alma Noce, Giovanni Bagnasco e Giuseppe Spata.

Disponibile dal 28 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale de L’Arte della gioia.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per febbraio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a febbraio sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection Sergio Leone (dal 1° al 6 febbraio 2025), Jumanji (dal 7 al 9 febbraio 2025), Kevin Costner (dal 10 al 13 febbraio 2025), Risate all’italiana (dal 14 al 23 febbraio 2025) e Matt Damon (dal 24 al 28 febbraio 2025), ma non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare a febbraio 2025 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

La vita accanto – 2 febbraio 2025

Law & Order: Unità speciale (stagione 26) – 2 febbraio 2025

Limonov – 9 febbraio 2025

Transplant (stagione 4) – 10 febbraio 2025

Lockerbie – Attentato sul volo Pan Am 103 (finale di stagione) – 10 febbraio 2025

Gli immortali – 12 febbraio 2025

Con la grazia di un Dio – 16 febbraio 2025

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (finale di stagione) – 23 febbraio 2025

Lo scandalo P. Diddy – 24 febbraio 2025

Gli indesiderabili – 27 febbraio 2025

Masterchef Italia (finale di stagione) – 27 febbraio 2025

In più possiamo già anticiparvi una delle novità in arrivo prossimamente: a marzo toccherà a Gangs of Milano, serie Sky Original che racconta nuove storie all’ombra del Blocco, che si incroceranno con il racconto di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale già al centro di Blocco 181.

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a febbraio 2025. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

