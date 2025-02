ASUS Republic of Gamers, nota più semplicemente come ROG, ha annunciato la disponibilità italiana del nuovo ROG Swift OLED PG27UCDM, il primo monitor da gaming OLED 4K con diagonale da 27 pollici.

Il monitor è stato presentato a livello globale al CES 2025 di Las Vegas e si pone come variante più compatta di un modello già esistente in formato da 32 pollici. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il prezzo di vendita sul mercato italiano.

ROG Swift OLED PG27UCDM arriva in Italia

Come anticipato in apertura, il nuovo monitor ROG Swift OLED PG27UCDM, fresco di annuncio al CES di Las Vegas di inizio 2025, si appresta ad arrivare in Italia per far contenti i video-giocatori più esigenti grazie a delle specifiche di livello molto alto.

Si tratta del primo monitor da gaming al mondo con diagonale da 27 pollici (effettivi sono 26,5), pannello OLED e risoluzione 4K che, combinate, fanno sì che il pannello possa offrire una densità di pixel elevatissima (pari a 166 ppi) che si traduce in immagini più nitide e testi più chiari.

ASUS dipinge il Il ROG Swift OLED PG27UCDM come un monitor da gaming progettato appositamente per le schede grafiche della serie RTX 50 di NVIDIA: a tal proposito, vi rimandiamo alle nostra recensione della ASUS ROG Astral GeForce RTX5080 OC.

Cosa offre il nuovo ROG Swift OLED da 27 pollici

La nuova creatura targata ASUS ROG è adatta agli utenti più esigenti che ricercano le più recenti tecnologie utili per giocare per al meglio. Ad esempio, il monitor offre la connettività DisplayPort 2.1a (UHBR20, fino a 80 Gbps) che garantisce connessioni più stabili e maggiori livelli di qualità, in aggiunta alle altre porte (HDMI 2.1 e svariate USB, inclusa una USB-C con Power Delivery a 90 W).

Non mancano poi le certificazioni per servizi quali AMD Freesync Premium Pro e NVIDIA G-Sync, che promettono immagini adeguatamente sincronizzate, eliminando lo screen tearing (gli artefatti che si generano quando un singolo fotogramma visualizzato sullo schermo contiene informazioni provenienti da più fotogrammi, problema causato dalla mancata sincronizzazione fra la frequenza di aggiornamento di GPU e monitor) e lo stuttering (ritardi nel rendering dei fotogrammi).

Il ROG Swift OLED PG27UCDM include la tecnologia ROG OLED Anti-Flicker 2.0 che si preoccupa di minimizzare lo sfarfallio, garantendo il massimo comfort in tutte le situazioni. La nuova suite ROG OLED Care Pro include Neo Proximity Sensor, una funzionalità che rileva (con precisione) la distanza dell’utente dal monitor e, quando non rileva la presenza di nessuno, va a “proteggere” il pannello dal rischio di burn-in tramite una schermata nera.

Specifiche tecniche e immagini del ROG Swift OLED PG27UCDM

Di seguito riepiloghiamo le specifiche tecniche principali del nuovo ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM:

Dimensioni: 61,03 x 54,95 x 21,88 mm (con stand) o 61,03 x 36,92 x 7,05 (senza stand)

x x (con stand) o x x (senza stand) Peso: 7,62 kg (con stand) o 4,97 kg (senza stand)

(con stand) o (senza stand) Pannello: QD-OLED da 26,5″ con risoluzione 3840 x 2160 pixel (in 16:9) Frequenza di aggiornamento a 240 Hz Luminosità massima a 1000 nit Spazi colore: DCI-P3 (99%), SRGB (145%) Tempo di risposta GtG: 0,03 ms Altre caratteristiche: Dolby Vision , HDR10 , ASUS OLED Care , △E< 2

da con risoluzione x (in 16:9) Certificazioni: DisplayHDR True Black 400 , TÜV Flicker-free , TÜV Low Blue Light (Hardware Solution), VESA AdaptiveSync Display 240 Hz , AMD FreeSync Premium Pro , G-SYNC , FSC MIX

, , (Hardware Solution), , , , Porte: 2x HDMI 2.1 1x DisplayPort 2.1a (larghezza di banda a 80 Gbps) 1x USB Type-C (con Power Delivery a 90 W e DP Alt Mode) 3x USB Type-A 3.2 Gen 1 1x ingresso jack audio da 3,5 mm

Regolazioni fisiche dello stand: Inclinazione tra -5° e +20° Rotazione tra -45° e +45° Altezza tra 0 mm e 120 mm

Consumo energetico: inferiore a 80 W

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzo del ROG Swift OLED PG27UCDM

Il nuovo ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM è già disponibile al pre-ordine presso gli ASUS Gold Store e tutti i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS e sarà presto in vendita (anche su Amazon) al prezzo consigliato di 1.199,00 euro.

Acquista ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM su Amazon