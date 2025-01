Nelle scorse ore ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato l’arrivo della serie del 2025 dei suoi notebook dedicati agli appassionati di gaming e a coloro che sono alla ricerca di pura potenza.

La nuova serie ROG Strix potrà contare sui più recenti processori di Intel, AMD e NVIDIA (oltre che su novità per la scocca e la tecnologia di raffreddamento) ed anche per la serie ROG Flow Z13 il produttore asiatico ha deciso di introdurre importanti miglioramenti.

ASUS rinnova la gamma ROG per il gaming

ASUS ha scelto il CES 2025 come vetrina per il lancio dei suoi nuovi dispositivi della gamma ROG, a partire dalla serie 2025 di ROG Strix (SCAR 16, SCAR 18, G16 e G18), notebook che possono contare su un’illuminazione RGB intorno a tutta la scocca e su un pulsante per aprire automaticamente la macchina (senza la necessità di ricorrere ad attrezzi appositi) e pulire così la ventola o potenziare le varie componenti interne.

Tra le caratteristiche più importanti troviamo la GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 (ottimizzata non solo per i giochi ma anche per le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale), il processore Intel Core Ultra 9 275HX oppure AMD Ryzen 9 9955HX3D (Strix G16) e Ryzen 9 9955HX (Strix G18), fino a 64 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz e 4 TB di storage PCIe Gen 4 (Strix SCAR 16 e 18), fino a 32 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz e 2 TB di storage PCIe Gen 4 (Strix G16 e Strix G18).

Passando alla gamma 2025 di ROG Flow Z13, ASUS ha deciso di puntare sul processore AMD Ryzen AI Max+ 395 (con core grafici RDNA 3.5), su una nuova camera di vapore, costruita con una combinazione di acciaio inossidabile e rame (a dire del produttore offre il 54% in più di copertura della scheda madre rispetto al design della generazione precedente) e su un display ROG Nebula da 2,5K e refresh rate a 180 Hz.

Novità anche per la gamma ROG Zephyrus, che con la serie 2025 porta il design ultraportatile su tutti i modelli, un processore AMD Ryzen AI (fino a 9 HX 370) o Intel Core Ultra 200H e una NPU dedicata con 50 TOPS di potenza di calcolo.

Infine, ASUS ha annunciato il ritorno della scheda grafica esterna ROG XG Mobile, forte di una porta con tecnologia Thunderbolt 5 (oltre che di due porte USB 3.2 Gen2 Type-A, una porta HDMI 2.1, una DisplayPort 2.1, una porta 5Gbps Ethernet e un lettore di schede MicroSD UHS-II) e disponibile in due modelli, con GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 o NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti.

Nei prossimi giorni ASUS dovrebbe rendere noti tutti i dettagli su prezzi e disponibilità.