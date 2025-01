La più recente versione di WhatsApp Beta per iOS anticipa l’arrivo di una funzionalità che finora è stata disponibile esclusivamente sulle chat di gruppo ma che, in un prossimo futuro, sarà disponibile anche nelle chat singole.

Parliamo della possibilità di creare eventi, funzionalità che qualche ora fa è stata rilasciata anche agli utenti che eseguono la versione beta della popolare app di messaggistica su un dispositivo Android e che è da subito disponibile anche per i beta tester dell’app su iOS.

WhatsApp Beta: la creazione di eventi arriva nelle chat singole

Dopo aver portato il nuovo tastierino numerico sulla versione stabile di WhatsApp per iOS, il team di sviluppo è tornato a concentrarsi sulla versione beta della popolare app di messaggistica, quella che contiene (o anticipa) le novità che verranno rilasciate agli utenti in futuro: l’ultima, grossa, trapelata la scorsa settimana, riguarda il supporto agli account multipli.

Nella giornata odierna, tramite la nuova versione 25.2.10.73 di WhatsApp Beta per iOS, è arrivata una novità tangibile da un buon numero di beta tester: la possibilità di creare eventi all’interno di una chat individuale. La funzionalità permette a due persone di coordinarsi su un appuntamento/evento senza doversi affidare a un’app calendario esterna.

Come potete osservare dal seguente screenshot, effettuando un tap sull’icona “+” (quella che si trova accanto al campo per l’inserimento del testo) all’interno di una chat singola, si potrà selezionare la nuova icona “Evento” che consentirà, appunto, di creare un evento allo stesso modo di come si può fare già nelle chat di gruppo.

Come scaricare/aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.