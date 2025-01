Il team di WhatsApp sta lavorando su una funzionalità che consente agli utenti iPad di avviare chiamate telefoniche in modo più pratico. Ora WhatsApp sta distribuendo una nuova funzionalità di composizione delle chiamate telefoniche a tutti gli utenti iPhone.

WhatsApp lancia una nuova funzionalità per le chiamate telefoniche su iOS

Una nuova funzionalità all’interno della scheda delle chiamate permette di inserire manualmente un numero di telefono direttamente nel dialer.

Toccando il pulsante per creare una nuova chiamata viene visualizzata l’opzione “Chiama un numero” che apre l’interfaccia del dialer che consente agli utenti di inserire manualmente il numero di telefono che desiderano chiamare.

Una volta inserito il numero, WhatsApp verifica immediatamente se è registrato sulla piattaforma e nel caso il numero di telefono sia associato a un account WhatsApp, viene indicato con una conferma, mentre se appartiene a un’azienda verificata, viene visualizzato anche il relativo distintivo.

Oltre a effettuare chiamate inserendo manualmente i numeri di telefono, gli utenti ora possono aggiungere rapidamente il numero inserito alla propria lista contatti senza uscire dall’app, inoltre WhatsApp fornisce una scorciatoia che offre la possibilità di avviare una chat con il numero di telefono inserito, consentendo agli utenti di inviare un messaggio al contatto anziché chiamarlo.

Come su WhatsApp per iPad, non è più necessario salvare un numero di telefono nella rubrica per effettuare una chiamata tramite WhatsApp.

La nuova funzionalità di composizione delle chiamate telefoniche è attualmente in fase di distribuzione con la versione 25.1.80 di WhatsApp per iOS disponibile nell’App Store e raggiungerà tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

Con l’occasione raccomandiamo di seguire i nostri canali WhatsApp: Il nostro canale TuttoTech | Il nostro canale PrezziTech