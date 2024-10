Il team di WhatsApp stava testando una funzionalità che consente agli utenti di scegliere il tema per ogni chat in modo che non siano più limitati a un singolo tema per l’intera app.

Ora sembra che WhatsApp stia distribuendo questa funzionalità ad alcuni utenti iPhone che ora possono applicare temi diversi a determinate chat per personalizzare maggiormente l’esperienza di utilizzo del social.

Temi di WhatsApp diversi per ogni chat su iOS

Grazie a questa nuova funzionalità alcuni utenti ora possono scegliere tra 22 temi distinti e 20 colori. Nelle impostazioni dell’app è possibile selezionare un tema di chat predefinito che verrà applicato a tutte le chat, fornendo un aspetto coerente in tutta l’applicazione, con la facoltà di scegliere temi diversi per conversazioni specifiche all’interno della schermata delle informazioni della chat, rendendo più facile distinguere tra chat personali, di lavoro e di gruppo.

Per coerenza WhatsApp imposta automaticamente uno sfondo in base al colore del messaggio selezionato, tuttavia gli utenti possono anche scegliere sfondi diversi che rispecchino meglio le loro preferenze o il contesto della conversazione. La selezione di un tema per una chat specifica non influirà sull’aspetto della stessa per il destinatario.

Questa novità è attualmente disponibile solo per alcuni utenti dell’ultima versione stabile di WhatsApp per iOS e in caso di feedback positivo verrà distribuita più ampiamente nel corso delle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iPhone iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

