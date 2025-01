Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e implementando modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e personalizzabile.

L’ultimo esempio in tal senso ci è arrivato con il rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 25.2.10.72.

WhatsApp Beta non supporta più le versioni più vecchie di iOS 15.1

Lo scorso mese gli sviluppatori di WhatsApp hanno reso noto che il popolare servizio di messaggistica istantanea dal 5 maggio 2025 interromperà il supporto per le versioni meno recenti di iOS 15.1 (ciò significa che non sarà più disponibile su iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus).

Con la versione 25.2.10.72 beta per iOS il team di WhatsApp ha già interrotto il supporto per le vecchie versioni del sistema operativo mobile di Apple e, pertanto, per alcuni modelli di iPhone.

Così come viene mostrato da questo screenshot, gli utenti che usano versioni iOS precedenti alla 15.1 non possono più installare le ultime release beta, in quanto l’applicazione richiede esplicitamente iOS 15.1 (o una delle versioni successive).

A chi usa questi vecchi iPhone, pertanto, non resta altro da fare che restare alla vecchia versione beta, che sarà comunque disponibile soltanto per circa un mese (le buid beta, infatti, hanno una data di scadenza), periodo decorso il quale dovranno rinunciare alla beta e dovranno quindi passare al canale stabile.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sul nostro canale ufficiale su WhatsApp