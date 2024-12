Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità, apportando modifiche all’interfaccia e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza sempre più piacevole.

Questo supporto software, tuttavia, non può durare per sempre e, di tanto in tanto, le versioni più vecchie di iOS devono essere abbandonate, in quanto ritenute non più idonee a garantire il corretto funzionamento delle feature più recenti o, ad ogni modo, a consentire agli sviluppatori di concentrarsi sulle release più nuove.

WhatsApp si prepara a rimuovere il supporto ad alcuni vecchi iPhone

A partire dal 5 maggio 2025 WhatsApp interromperà il supporto per le versioni meno recenti di iOS 15.1 e ciò significa che gli utenti interessati sono i possessori di iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus mentre coloro che possiedono modelli più nuovi del melafonino potranno continuare ad usare senza problemi il servizio di messaggistica istantanea di Meta, ovviamente a condizione che abbiano installato l’ultima versione disponibile di iOS.

Il team di WhatsApp cerca di mantenenre la disponibilità dell’applicazione per il maggior numero possibile di dispositivi, il tutto entro limiti ragionevoli ed i modelli che il prossimo anno verranno abbandonati sono effettivamente piuttosto vecchi (iPhone 6 e iPhone 6 Plus hanno già oltre 10 anni di vita).

I possessori di tali device sono già stati informati con una notifica che dal maggio del prossimo anno non saranno più supportati (attualmente WhatsApp funziona sui device basati su iOS 12 o una versione successiva) e hanno quindi ora la possibilità di decidere se passare ad un iPhone più recente oppure rinunciare a questa popolare applicazione.

C’è da tenere presente che, considerato che si parla di telefoni lanciati oltre 10 anni fa, è probabile che gli utenti interessati siano davvero pochi. Qualora ne aveste uno ancora in tasca, non vi resta che dare uno sguardo alla nostra guida dedicata ai migliori iPhone (ai migliori prezzi).