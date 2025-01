Acceso lo scorso agosto, il canale italiano di DAZN su Prime Video verrà disattivato da Amazon il 28 febbraio 2025, stop che l’azienda sta comunicando agli utenti in questi giorni, ai quali rimborserà l’eventuale periodo d’uso non usufruito. È per la questione della misurazione degli ascolti, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, e il fatto che Amazon non intende integrare gli strumenti di Auditel (SDK) previsti per fornire i dati relativi agli ascolti.

Amazon ha deciso di rimuovere il canale di DAZN su Prime Video

Verrà spento solo in Italia, che non è l’unico mercato compreso nell’accordo globale fra DAZN e Amazon. È una decisione che, Il Sole 24 Ore, dice sia legata al tema della misurazione degli ascolti degli OTT, acronimo di Over-The-Top con cui l’AGCOM definisce le imprese che forniscono servizi e contenuti tramite la rete Internet. C’entra la legge Melandri, poi modificata dalla riforma Lotti, che prevede la distribuzione dell’8% di risorse sui dati di audience certificata da Auditel riguardo alla ripartizione dei proventi dai diritti per la Serie A.

Per essere in regola DAZN deve farsi misurare, e siccome ospitare DAZN su Prime Video ha reso quello di Amazon un servizio di trasmissione della Serie A, sarebbe obbligato anche esso stesso a sottoporsi alla misurazione da un ente abilitato, Auditel per l’appunto. Per questo motivo Amazon avrebbe dovuto integrare gli SDK di Auditel su Prime Video, che avrebbero permesso all’ente di accedere ai dati necessari per l’analisi degli ascolti, dati che Amazon non vuole evidentemente condividere, secondo quanto emerso.

Di conseguenza, nonostante stia cercando insieme a Audicom e Auditel un’alternativa a quella degli SDK, Amazon ha intanto deciso di chiudere il canale DAZN di Prime Video, che verrà disattivato il prossimo 28 febbraio, decisione che sta comunicando tramite email ai clienti, per i quali sono previsti dei rimborsi automatici:

Ti scriviamo per informarti che il canale DAZN Standard non sarà più disponibile su Prime Video a partire dal 28-02-2025. Se residuasse un periodo di abbonamento rispetto all’ultimo ciclo di fatturazione riceverai automaticamente un rimborso sul metodo di pagamento utilizzato per la sottoscrizione.

Puoi abbonarti a DAZN da qui e ad Amazon Prime (per Prime Video) da qua