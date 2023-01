Gli eventi sportivi di DAZN arriveranno su Prime Video grazie ad un accordo globale stretto tra la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport ed Amazon. Nel prossimo futuro, infatti, DAZN entrerà a far parte dei partner del servizio Prime Video Channels che, per il mercato italiano, propone l’accesso ai contenuti di Infinity+, Paramount+ e molti altri ancora. L’accordo, come sottolineato in precedenza, è globale e, quindi, va a coinvolgere vari mercati in cui sia Amazon, con Prime Video, che DAZN offrono i loro servizi. La partnership potrebbe, quindi, essere estesa anche all’Italia. Vediamo i dettagli completi:

DAZN porterà i suoi contenuti tra i Prime Video Channels grazie ad un accordo con Amazon

L’accordo globale siglato tra DAZN ed Amazon permetterà a quest’ultima di distribuire i contenuti live e on demand di DAZN tramite il canale dei Prime Video Channels. L’accesso a questi contenuti avverrà a fronte del pagamento di un canone mensile aggiuntivo, da determinare di volta in volta, che andrà a sommarsi al costo della sottoscrizione ad Amazon Prime che include l’accesso a Prime Video.

Amazon e DAZN hanno confermato che la partnership prenderà il via da Spagna, Germania e, successivamente, coinvolgerà il Giappone per poi continuare ad espandersi, progressivamente, per tutto il 2023, raggiungendo sempre nuovi mercati. Per il momento, non c’è ancora una conferma in merito all’arrivo di DAZN su Prime Video in Italia ma questo scenario è da considerarsi come molto realistico per il prossimo futuro.

Un eventuale arrivo di DAZN su Prime Video permetterebbe agli utenti italiani di accedere ai contenuti della piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport tramite l’infrastruttura di Amazon che ha ottenuto riscontri migliori (anche se non è stata esente da qualche problema) con le dirette delle partite di Champions League (Amazon trasmette un match per giornata in Italia).

L’accesso ai contenuti avverrà tramite l’app di Prime Video, bypassando l’applicazione di DAZN. L’annuncio della partnership tra Amazon e DAZN è arrivato oggi ma i dettagli in merito ai prossimi step sono limitati. Sarà necessario, quindi, attendere le prossime settimane per valutare in che modo tale accordo potrebbe essere declinato anche in Italia (per il momento, la divisione italiana di DAZN non ha commentato la notizia).

Per il nostro Paese, ricordiamo, DAZN trasmette tutte le partite di Serie A (di cui 7 per turno in esclusiva) ed ha i diritti anche per la prossima stagione. Con il recente accordo con Eleven Sports, inoltre, DAZN ha incrementato notevolmente i suoi contenuti, tanto da arrivare a lanciare un nuovo piano economico dedicato agli “altri sport” senza includere il calcio. Ulteriori dettagli arriveranno a breve.

Ricordiamo che DAZN è disponibile in Italia a partire da 12,99 euro al mese mentre Prime Video è incluso in Amazon Prime, attivabile con primo mese gratis.

