Subito prima di rilasciare i nuovi aggiornamenti intermedi a iOS 18.3, iPadOS 18.3, macOS 15.3 Sequoia, watchOS 11.3, tvOS 18.3 e visionOS 2.3, attualmente disponibili come Release Candidate sul canale beta, Apple ha annunciato l’edizione 2025 della Collezione Black Unity.

Si tratta di un appuntamento fisso con cui il colosso di Cupertino vuole celebrare il “Black History Month” (che ricorre nel mese di febbraio) attraverso una collezione di contenuti e accessori, composta da uno sfondo per iPhone e iPad, un cinturino e un quadrante per Apple Watch.

Apple ha presentato la collezione Black Unity 2025

Anche se un po’ in ritardo rispetto allo scorso anno, quando l’annuncio avvenne nel giorno del rilascio delle Release Candidate giunte a chiusura del terzo ciclo di sviluppo intermedio (e non qualche giorno dopo come quest’anno), Apple ha presentato la nuova collezione Black Unity, che nell’anno 2025 si ispira al “ritmo dell’umanità”.

La nuova collezione si compone di un cinturino per Apple Watch, di un quadrante che andrà ad arricchire la collezione sugli smartwatch che si aggiorneranno a watchOS 11.3 e di un nuovo sfondo per la schermata di blocco e per la schermata iniziale degli iPhone e iPad che verranno aggiornati a iOS e iPadOS 18.3.

Cinturino Sport Loop “Black Unity – Ritmo dell’unità” per Apple Watch

Il cinturino “Black Unity – Ritmo dell’unità” (in edizione speciale) è il classico cinturino Sport Loop, leggero e comodo da indossare, realizzato in nylon tessuto a doppio strato seguendo una fitta trama che non penalizza la respirazione della pelle, e dotato un sistema di chiusura a velcro.

Il cinturino è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale di Apple, anche in Italia, in un’unica misura (il sistema di chiusura lo rende adatto a tutti i polsi da 145 a 220 mm), ed è compatibile con gli smartwatch da Apple Watch Series 4 (in avanti) che hanno cassa da 40/41/42 mm o 44/45/46 mm. Il prezzo di listino è pari a 49,00 euro.

La collezione Ritmo dell’unità intreccia i colori dalla bandiera panafricana: nero, verde e rosso. L’intreccio del cinturino Sport Loop Black Unity crea un motivo personalizzato di strisce rialzate e incassate con un effetto lenticolare, che mostra il colore verde su un lato di ogni striscia e il rosso sull’altro. Quando il cinturino viene indossato, i colori hanno un effetto dinamico e sembrano sfumare dal verde al rosso a ogni movimento del polso, con il colore giallo che appare durante la transizione come per magia.

Nuovo quadrante e nuovo sfondo “Ritmo dell’unità”

“Ritmo dell’unità” arriva anche su iPhone e iPad come sfondo per la schermata di blocco personalizzabile e della schermata iniziale (è visibile nell’immagine di copertina).

Esso è caratterizzato dalla presenza di fili intrecciati rossi, gialli e verdi che compongono la parola “Unity”. Questi fili, su smartphone e tablet della Mela morsicata, cambieranno orientamento al blocco/sblocco del dispositivo.

C’è ovviamente spazio anche per il quadrante “Ritmo dell’unità” che si abbina al nuovo cinturino per Apple Watch. Questo quadrante, i cui numeri sono realizzati tramite fili intrecciati (come per la parola “Unity” sullo sfondo), segue l’inclinazione del polso (tramite giroscopio) per offrire animazioni particolari quando si controlla l’ora; inoltre, sono stati aggiunti al quadrante alcuni segnali ritmici che scandiscono il passare delle ore (ogni mezz’ora).

Apple non conferma direttamente l’arrivo di iOS 18.3 e watchOS 11.3 per questa settimana

A margine del comunicato stampa, il colosso di Cupertino annuncia le disponibilità delle novità legate alla Black Unity Collection 2025, suggerendo che il quadrante e gli sfondi “Ritmo dell’unità” arriveranno contestualmente al rilascio di watchOS 11.3 (su Apple Watch 6 e modelli successivi), di iOS 18.3 (su iPhone Xs e modelli successivi) e di iPadOS 17.8 (sugli iPad dal 2019 in avanti e sugli iPad Pro dal 2017-18 in avanti).

A differenza degli scorsi anni, Apple non dà indicazioni temporali precise sul rilascio che, in base al percorso liscio delle Release Candidate (non sono finora state rilasciate ulteriori versioni candidate al rilascio), potrebbe iniziare già da questa sera (lunedì 27 gennaio 2025) dopo le ore 19:00. Vi terremo comunque informati.