Nelle scorse ore Tesla ha abbassato i prezzi di Model 3 e Model Y, auto che è ora possibile pagare fino a 4.000 euro in meno. Lo sconto, noto come “Bonus Tesla, è valido su tutte le versioni della berlina e del SUV dell’azienda; l’azienda non ha comunicato fino a quando sarà possibile approfittarne.

I nuovi prezzi di Tesla Model 3 e Model Y con il Bonus Tesla

Tesla è solita abbassare i prezzi di alcune sue automobili, politica che ha spesso pagato, specie in occasione degli sconti che hanno fatto sì che Model 3 e Model Y fossero acquistabili in Italia con gli incentivi dell’Ecobonus. E ora, in attesa dell’arrivo sul mercato europeo e italiano della versione restyling di Tesla Model Y, l’azienda ha intanto deciso di abbassare i prezzi del modello attuale e della Model 3, versione che era stata già rinnovata nell’autunno del 2023 e da cui la nuova Y si ispira, soprattutto dentro.

Quindi, grazie agli sconti del Bonus Tesla, il listino italiano delle due auto più economiche dell’azienda di Elon Musk è ora il seguente (sono indicati i prezzi di partenza delle varie versioni, con inclusi le spese di immatricolazione e consegna e il contributo PFU):

Tesla Model 3 : Trazione posteriore costa 36.975 euro invece di 40.490 euro Long Range a trazione posteriore costa 41.975 euro invece di 44.990 euro Long Range a trazione integrale costa 45.975 euro invece di 48.990 euro Performance costa 54.475 euro invece di 57.490 euro

: Tesla Model Y : Trazione posteriore costa 39.675 euro invece di 42.690 euro Long Range a trazione posteriore costa 45.975 euro invece di 48.990 euro Long Range a trazione integrale costa 48.975 euro invece di 51.990 euro Performance costa 54.975 euro invece di 57.990 euro

:

Sono prezzi legati all’acquisto in contanti (ovvero in un’unica soluzione di pagamento), ma Tesla permette di approfittare di alcuni sconti anche per le soluzioni di leasing e noleggio. Per maggiori dettagli al riguardo vi suggeriamo di visitare il sito web di Tesla, dove prossimamente dovrebbe arrivare anche la nuova Model Y restyling citata, che è probabilmente la ragione principale che ha spinto l’azienda a proporre tali promozioni, utili anche per affrontare le difficoltà del settore e la concorrenza sempre più agguerrita di altre aziende produttrici di auto elettriche.