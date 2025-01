Portabilità, semplicità d’uso e intelligenza artificiale sono gli ingredienti scelti da Insta360 per realizzare il più recente stabilizzatore per smartphone chiamato Insta360 Flow 2 Pro.

Con l’ambizione di soddisfare le esigenze del pubblico, dagli utenti amatoriali fino ai creatori di contenuti professionisti che cercano il compagno perfetto per le loro avventure, l’azienda ha cercato di alzare l’asticella, proponendo tante nuove funzionalità e un design tascabile che migliorano su molti punti il modello della precedente generazione.

Alla scoperta di Insta360 Flow 2 Pro

Da qualche giorno, Insta360, azienda cinese specializzata nella produzione di action cam compatte e fotocamere a 360 gradi, ha ufficializzato Insta360 Flow 2 Pro, la nuova iterazione del proprio stabilizzatore (gimbal) per smartphone.

Realizzato con un occhio di riguardo nei confronti degli iPhone, smartphone con cui promette di dare il meglio di sé (ma è compatibile anche con gli smartphone Android), questo stabilizzatore sfrutta tutta la potenza dell’intelligenza artificiale “avanzata” con l’ambizione di porsi come il “miglior stabilizzatore con tracciamento IA di sempre“.

JK Liu, fondatore dell’azienda con sede a Shenzhen, ha voluto raccontare la genesi del nuovo Insta360 Flow 2 Pro. Di seguito, riportiamo le sue parole.

L’idea dietro a Flow 2 Pro è semplice: colmare il divario tra dispositivi professionali e semplicità d’uso quotidiana. Abbiamo deciso di aggiungere il nostro innovativo tracciamento IA, con ancora più miglioramenti, e una fluida integrazione ai sistemi Android e iPhone.

Le principali caratteristiche di Insta360 Flow 2 Pro

Senza entrare troppo nel dettaglio, di seguito andremo a riassumere le principali caratteristiche di Insta360 Flow 2 Pro.

Semplicità d’uso e portabilità: per utilizzare lo stabilizzatore, basterà inserire lo smartphone all’interno del morsetto; l’accoppiamento avverrà automaticamente. Il nuovo design, migliorato, lo rende un dispositivo tascabile. Nella parte bassa, è integrato un treppiede per le riprese statiche. Nella parte alta dell’impugnatura è integrato un selfie stick.

per utilizzare lo stabilizzatore, basterà inserire lo smartphone all’interno del morsetto; l’accoppiamento avverrà automaticamente. Il nuovo design, migliorato, lo rende un dispositivo tascabile. Nella parte bassa, è integrato un treppiede per le riprese statiche. Nella parte alta dell’impugnatura è integrato un selfie stick. Stabilizzazione a tre assi: grazie alla stabilizzazione a tre assi, vengono eliminate tutte le vibrazioni per garantire riprese fluide e stabili.

grazie alla stabilizzazione a tre assi, vengono eliminate tutte le vibrazioni per garantire riprese fluide e stabili. Modalità Inclinazione Libera: lo stabilizzatore consente di essere inclinato in tantissimi modi, definendo un nuovo standard per i gimbal pieghevoli.

lo stabilizzatore consente di essere inclinato in tantissimi modi, definendo un nuovo standard per i gimbal pieghevoli. Tracciamento Attivo dello Zoom: disponibile solo sugli iPhone 12 Pro e modelli Pro/Pro Max successivi, è il nuovo sistema di tracciamento che sfrutta l’intelligenza artificiale che permette di seguire automaticamente un soggetto in movimento, mantenendolo sempre al centro dell’inquadratura (tecnologia Deep Track 4.0) e seguendolo anche nel caso in cui venga “oscurato” per qualche istante.

disponibile solo sugli iPhone 12 Pro e modelli Pro/Pro Max successivi, è il nuovo sistema di tracciamento che sfrutta l’intelligenza artificiale che permette di seguire automaticamente un soggetto in movimento, mantenendolo sempre al centro dell’inquadratura (tecnologia Deep Track 4.0) e seguendolo anche nel caso in cui venga “oscurato” per qualche istante. Tracciamento di Gruppo: si tratta di una funzionalità pensata per ottimizzare le riprese di gruppo, seguendo tutti i soggetti presenti nell’inquadratura e non esclusivamente un soggetto.

si tratta di una funzionalità pensata per ottimizzare le riprese di gruppo, seguendo tutti i soggetti presenti nell’inquadratura e non esclusivamente un soggetto. Griglia Inquadratura Pro: basata sulla sezione aurea, questa funzionalità permette di tenere il soggetto a fuoco all’interno di una tra nove aree per perfezionare le riprese.

basata sulla sezione aurea, questa funzionalità permette di tenere il soggetto a fuoco all’interno di una tra nove aree per perfezionare le riprese. Tracciamento Panoramico Infinito 360°: grazie alla capacità di ruotare su se stesso a 360°, Insta360 Flow 2 Pro permette di effettuare riprese panoramiche a 360 gradi senza interruzioni e senza perdere d’occhio il soggetto della ripresa.

grazie alla capacità di ruotare su se stesso a 360°, Insta360 Flow 2 Pro permette di effettuare riprese panoramiche a 360 gradi senza interruzioni e senza perdere d’occhio il soggetto della ripresa. Controllo Remoto da Smartphone: lo stabilizzatore può essere controllato da remoto tramite un secondo smartphone che fungerà da telecomando per regolare tutte le impostazioni del caso.

lo stabilizzatore può essere controllato da remoto tramite un secondo smartphone che fungerà da telecomando per regolare tutte le impostazioni del caso. Specchietto per i selfie: nella zona posteriore è stato aggiunto uno specchietto che permette di sfruttare le fotocamere principali, di qualità superiore rispetto alla fotocamera frontale, per le riprese “selfie”.

nella zona posteriore è stato aggiunto uno specchietto che permette di sfruttare le fotocamere principali, di qualità superiore rispetto alla fotocamera frontale, per le riprese “selfie”. Autonomia per tutto il giorno: la batteria integrata (da 1100 mAh) è in grado di offrire un’autonomia di 10 ore di riprese; inoltre, tramite la porta USB-C presente a bordo, è possibile sfruttare lo stabilizzatore come powerbank in caso di emergenza.

Studiato per dare il meglio di sé con iPhone

È inutile girarci intorno: nonostante la compatibilità venga (in parte) garantita anche con gli smartphone Android, Insta360 Flow 2 Pro riesce a dare il meglio di sé quando viene sfruttato in accoppiata con un iPhone.

Gli utenti del robottino verde, ovviamente, perdono tutte quelle funzionalità specifiche della Mela morsicata ma riescono comunque a sfruttare funzionalità quali la Modalità Inclinazione Libera, il Tracciamento Panoramico Infinito 360°, l’Anello LED di tracciamento e la tecnologia Deep Track 4.0.

Passando al mondo Apple, a tutte le potenzialità compatibili con entrambi i mondi, si aggiungono tante possibilità abilitate dalla tecnologia Apple DockKit (disponibile da iOS 17 in avanti su iPhone 12 e modelli successivi), una tecnologia che permette una comunicazione più profonda tra l’iPhone e il gimbal, per un controllo ancora più preciso e funzionalità avanzate.

Tutte le funzionalità dello stabilizzatore possono essere sfruttate nell’app Fotocamera nativa di iPhone e in oltre 200 app di terze parti per iOS, eliminando la necessità di sfruttare un ulteriore software (solo per effettuare le riprese) per riprese in ogni situazione, vlog, videochiamate, dirette streaming e videoconferenze.

Inoltre, Insta360 Flow 2 Pro guadagna un ulteriore boost nel caso in cui, oltre a un iPhone, il creator sia in possesso di un Apple Watch: dallo smartwatch della Mela morsicata, è possibile cambiare il fattore di forma, regolare l’angolazione e aggiustare lo zoom.

Previous Next Fullscreen

Tre “pack” per soddisfare tutte le esigenze

La nuova Insta360 Flow 2 Pro viene proposta in tre diversi pacchetti per cercare di soddisfare tutte le esigenze degli utenti. Oltre al pacchetto “standard”, già sufficiente per sfruttare le potenzialità dello stabilizzatore, troviamo un pacchetto dedicato ai creatori di contenuti e un pacchetto pensato per accompagnare i vlogger nei loro viaggi.

# Pack Standard Pack Creator Pack Vlog Flow 2 Pro Incluso Morsetto magnetico

per smartphone Incluso Cavo di ricarica

(da USB-C a USB-A) Incluso Custodia protettiva Inclusa Spotlight No Inclusa Supporto MagSafe

per iPhone No Sì No Cavo di ricarica

(da USB-C a USB-C) No Sì No Supporto da zaino No No Sì

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi di Insta360 Flow 2 Pro

Insta360 Flow 2 Pro è già disponibile all’acquisto presso i principali rivenditori, sia offline che online, su Amazon e sul sito ufficiale dell’azienda cinese.

Lo stabilizzatore viene proposto in due colorazioni (Bianco Artico e Grigio Pietra) e, come anticipato, in tre differenti pacchetti, proposti ai seguenti prezzi di listino: