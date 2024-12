Insta360 lancia ufficialmente un nuovo prodotto: si tratta di Insta360 Connect, barra video IA con doppia videocamera 4K da 48 MP progettata per le videoconferenze. Dopo aver ricevuto il prestigioso premio Best of the Show 2024 a Infocomm 2024, nella categoria AV Technology, Connect è pronta per la commercializzazione.

Insta360 Connect è la nuova barra video con doppia videocamera e 14 microfoni

Insta360 Connect è una videobar, o barra video se preferite, ossia un dispositivo all-in-one che integra videocamera, microfono e altoparlante e che è progettato per videoconferenze o meeting virtuali. È infatti il caso di questo nuovo prodotto Insta360, dotato di una doppia videocamera 4K, di una serie di ben 14 microfoni e di funzionalità di tracciamento particolarmente avanzate.

Il nuovo dispositivo è diverso rispetto a quelli che siamo abituati a vedere in casa Insta360, ma si basa comunque sull’esperienza dell’azienda lato imaging e audio. Progettata per sale riunioni di piccole o medie dimensioni, Connect combina il suo hardware agli algoritmi di intelligenza artificiale per offrire un’esperienza immersiva ai partecipanti alle riunioni, sia a quelli in presenza sia a quelli in remoto. Può essere collegata con qualsiasi notebook o PC e a tutte le principali piattaforme di meeting, con un design plug-and-play di semplice utilizzo.

A bordo sono presenti una videocamera grandangolare con sensore CMOS da 1/1.3″ e una videocamera teleobiettivo su gimbal, che lavorano insieme per catturare riprese a risoluzione 4K di gruppo o primi piani individuali: l’intento è quello di visualizzare in modo chiaro tutti i partecipanti, che si tratti di quelli in prima o in ultima fila. Grazie ad AI Resolution+, un algoritmo avanzato di apprendimento automatico, viene offerta una maggiore nitidezza: l’interlocutore viene mostrato con il doppio della risoluzione, per una comunicazione ulteriormente migliorata.

Con la funzione Inquadratura di gruppo la barra video sfrutta l’IA per regolare automaticamente la visuale per includere tutti i partecipanti, e la Modalità Galleria in 8K garantisce a ogni partecipante una finestra individuale ad altissima risoluzione (massimo 8 per volta); se qualcuno si sposta fuori dall’inquadratura in Modalità Galleria, Connect può individuarla entro pochi istanti e visualizzarla nuovamente sullo schermo. Tra le altre funzioni possiamo citare Tracciamento dell’Interlocutore, algoritmo di tracciamento multimodale che individua e ingrandisce chi sta parlando, e Tracciamento di Gruppo, che monitora tutti i partecipanti consentendo una conversazione fluida tra tutti.

Connect integra una serie di 14 microfoni pluridirezionali e un algoritmo audio 3A che lavorano in sinergia per una migliore acquisizione audio. L’obiettivo dell’azienda è quello di offrire un audio chiaro e un volume uniforme, privo di echi e riverberi, con la possibilità di captare le voci da una distanza maggiore rispetto alle barre video concorrenti (fino a 10 metri).

Il sistema audio adattivo elimina i suoni e gli effetti indesiderati, e la tecnologia di riduzione del rumore intelligente può analizzare in tempo reale l’ambiente: questo gli permette non solo di eliminare i fastidiosi rumori di fondo, ma anche di configurare i parametri riconoscendo l’ambiente acustico. Questo adattamento dinamico garantisce un audio fluido per tutta la durata della videoconferenza, indipendentemente da eventuali cambiamenti che possono verificarsi (dentro o fuori dalla stanza).

Insta360 Connect vanta una serie di modalità versatili appositamente studiate per le presentazioni, come Modalità Whiteboard (riconosce automaticamente, delimita e migliora una qualsiasi lavagna), Modalità Vivavoce (classica videoconferenza, ma con un audio di livello professionale anche via Bluetooth), e Modalità Privacy (nasconde l’obiettivo e disattiva il microfono inclinando la videocamera verso il basso per ottenere all’occorrenza una privacy istantanea).

Uno sguardo alle specifiche tecniche videocamera grandangolare con sensore CMOS da 48 MP (1/1.3″), con risoluzione 4K a 30 fps, 110° HFoV e zoom digitale 3x

videocamera gimbal con teleobiettivo con sensore CMOS da 48 MP (1/2.8″), con risoluzione 4K a 30 fps, 40° HFoV e zoom digitale 3x

codifica video: H.265, H.264 SVC, H.264 ad alto profilo, H.264 AVC

14 microfoni con raggio di 10 metri

altoparlante da 25 W (potenza nominale di 20 W)

connettività Wi-Fi dual band con IPv4 e IPv6, Ethernet 10/100/1000 Mbps, Bluetooth 5.1

due uscite HDMI, USB-A 2.0, USB-A 3.0 e USB-C 3.0

dimensioni e peso: 685 x 77 x 86,1 mm, 2,27 kg

Prezzo e uscita di Insta360 Connect

Insta360 Connect è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale e presso i rivenditori selezionati al prezzo consigliato di 2399 euro. La confezione include anche un telecomando, il supporto da scrivania, 2 cavi HDMI da 1,8 metri, un cavo USB-C da 1,8 metri e l’adattatore per l’alimentazione. Chi vuole di più può optare per il pacchetto pannello touch e supporto TV (3249 euro) o per il pacchetto pannello touch e supporto parete (3179 euro).