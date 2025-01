Quando si affronta l’argomento lettori multimediali uno dei primi nomi che viene in mente è senza dubbio VLC, il popolare software multipiattaforma è infatti utilizzato e apprezzato da anni da schiere di affezionati utenti e VideoLAN, l’azienda dietro il celebre programma, lavora senza sosta al suo miglioramento. In occasione del CES 2025 di Las Vegas la società ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità che potrebbe risultare molto comoda per diversi utenti utilizzatori del software; scopriamo insieme di cosa si tratta.

VLC riceverà presto i sottotitoli generati dall’intelligenza artificiale

Ormai ci abbiamo fatto il callo, negli ultimi tempi quasi non si parla d’altro se non di intelligenza artificiale; questo nuovo strumento è entrato di prepotenza nella quotidianità degli utenti grazie alla corsa di varie aziende che fanno a gara per implementarla nei propri prodotti e servizi.

VideoLAN, società madre del software VLC, non vuole essere da meno e in occasione dell’annuale fiera dell’elettronica di Las Vegas ha annunciato il futuro arrivo di una nuova funzionalità che sfrutta proprio l’intelligenza artificiale: il software sarà presto in grado di generare sottotitoli in maniera automatica per i video in riproduzione grazie all’IA.

Tra gli aspetti più interessanti dell’implementazione di questo nuovo strumento in VLC troviamo non solo il fatto che il software sarà in grado di tradurre i sottotitoli in altre lingue (sembra saranno supportate più di 100 lingue inizialmente), quanto più il funzionamento in locale dell’intera procedura, offline e in tempo reale, come sottolineato dalla stessa azienda:

Allo stesso tempo abbiamo una traduzione automatica che lavora per tradurre i sottotitoli nella tua lingua. Ciò che è importante è che questo venga eseguito sulla tua macchina in locale, offline, senza alcun servizio cloud. Viene eseguito direttamente all’interno dell’eseguibile.

Inoltre, la funzionalità funzionerà non solo per i video preregistrati, ma anche per le trasmissioni in diretta.

Qualche tempo fa VideoLAN aveva già sviluppato un plugin basato su Whisper di OpenAI per generare sottotitoli, ma la demo mostrata in occasione del CES 2025 evidenzia come la funzionalità sia nativa e integrata direttamente nell’app VLC.

Al momento non ci sono informazioni circa le tempistiche di rilascio della nuova funzionalità, così come non è chiaro se questa possa fare la sua comparsa con la futura nuova versione 4.0 di VLC a cui l’azienda sta lavorando già da diverso tempo.