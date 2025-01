Il mercato degli smart ring è relativamente giovane e non sono ancora molti i brand che sono riusciti ad affermarsi. Tra i pochi che si sono già affermati troviamo Ultrahuman che in occasione del CES, che si sta svolgendo in questi giorni a Las Vegas, ha alzato ulteriormente l’asticella della sfida, presentando un anello intelligente di lusso, il primo ad arrivare sul mercato.

Un anello, tre varianti, un design unico

Si chiama Rare e, come afferma il CEO e fondatore di Ultrahuman, Mohit Kumar:

“…rappresenta un deciso passo avanti, fondendo la fine arte della gioielleria con la precisione delle più avanzate tecnologie sulla salute. Con Rare, abbiamo reimmaginato quello che potrebbe essere uno smart ring, creando un’opera d’arte che non solo migliora il benessere ma incarna l’apice del lusso e dell’artigianato.”

Ultrahuman Rare farà il suo debutto in due città simbolo per quanto riguarda il lusso, vale a dire Parigi e Londra. Nella capitale inglese sarà Selfridegs London, che unisce tradizione e innovazione, a ospitare l’evento, mentre il Printemps Paris, simbolo della Belle Époque, sarà teatro della presentazione francese.

Dal punto di vista tecnico lo smart ring incorpora un sensore di movimento a sei assi e un fotopletismografo per monitorare il battito cardiaco, la variabilità della frequenza cardiaca, il livello di stress, la temperatura corporea, il sonno e i movimenti. Dal punto di vista estetico invece Ultrahuman ha scelto i materiali e le colorazioni più raffinate, per creare degli oggetti adatti a ogni mano.

Desert Rose, Dune e Desert Snow sono i nomi evocativi scelti per le tre varianti, che riprendono la fluida eleganza delle dune scolpite dal vento e incarnano il perfetto insieme di armonia e resilienza che si riscontra in questi paesaggi aridi. Desert Rose, come la rosa del deserto, una formazione che tende a verificarsi sulle sabbie più aride, con l’evaporazione di bacini salati poco profondi, con una serie di strati piatti che danno all’insieme l’aspetto di una rosa. Questo anello è realizzato con oro rosa a 18 carati, la cui purezza è garantita dalla London Bullion Market Association e dal Bureau of Indian Standards.

Previous Next Fullscreen

Dune, realizzato in oro a 18 carati, cattura l’essenza delle sabbie di un deserto, in perenne movimento, con una serie di scanalature che fluiscono verso i bordi, ricordando la carezza del vento sulle dune. La finitura spazzolata offre una sensazione morbida al tatto. Desert Snow invece è realizzato in Platino PT950, ed è una vera e propria ode all’ipnotizzante vista della neve che ricopre i panorami desertici. La finitura satinata ricorda la bellezza dei fiocchi di neve, un contrasto unico con l’ambiente del deserto, con elementi sottili e scintillanti che imitano i riflessi della neve sotto la luce del sole.

Al momento Ultrahuman non ha comunicato prezzi e disponibilità, ma preparatevi a una spesa non indifferente per entrarne in possesso.