Buone notizie per gli utenti Disney+, che a breve potranno fare affidamento su una funzionalità già disponibile sulle principali piattaforme della concorrenza, come Amazon Prime Video, YouTube ed Apple TV+: stiamo parlando del supporto HDR10+.

Del resto non c’è da stupirsi se il colosso dello streaming stia valutando di alzare l’asticella per quanto riguarda la qualità dei contenuti offerti agli utenti, essendo questo settore sempre più competitivo.

Ricordiamo che HDR10+ è una tecnologia video ad alta gamma dinamica che compete con Dolby Vision: entrambe le soluzioni includono metadati HDR per ogni fotogramma video, in modo tale che le impostazioni di visualizzazione cambino in tempo reale per dare all’immagine un contrasto più ricco e un più elevato livello di luminosità.

Anche Disney+ a breve supporterà lo standard HRD10+

L’annuncio relativo a questa importante novità per Disney+ è stato fatto in occasione del CES 2025 di Las Vegas da Marc Finer di Communication Research Inc. per conto del gruppo che certifica e gestisce la tecnologia HDR10+.

Stando a quanto è stato svelato da Finer, i contenuti HDR10+ saranno presto disponibili anche su Disney+, i cui utenti dotati di dispositivi compatibili potranno così beneficiare di una gamma dinamica più elevata quando guardano i tanti contenuti della piattaforma.

Sviluppata in partnership con Samsung e Panasonic, la tecnologia dei metadati dinamici HDR10+ è ora presente su oltre 10.000 prodotti ed è in grado di garantire agli utenti vari vantaggi, tra i quali spiccano la luminosità e il contrasto di qualità più elevata, la facilità di standardizzazione e di implementazione, nessuna commissione da pagare per il suo utilizzo.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di Disney+ per scoprire quando questa novità sarà effettivamente disponibile.

Potete abbonarvi a Disney+ da qui