Dopo gli aumenti per i nuovi abbonati introdotti a ottobre, da oggi, 21 Novembre 2024, entrano in vigore i nuovi rincari per i piani Standard e Premium anche per i già abbonati al servizio Disney+.

In precedenza i prezzi erano di 5,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità, 8,99 euro al mese oppure 89,90 euro all’anno per il piano Standard e 11,99 euro al mese oppure 119,90 euro all’anno per il piano Premium.

Tuttavia da oggi i prezzi per i già abbonati passano a 9,99 euro al mese o 99,90 euro all’anno per il piano Standard e a 13,99 euro al mese o 139,90 euro all’anno per il Piano Premium.

Disney+, oggi partono i rincari anche per i già abbonati

Dal 1° Novembre 2023 sono disponibili tre piani di abbonamento per la piattaforma Disney+, ossia Standard con pubblicità, Standard e Premium. Ecco un riassunto.

Disney+ Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese:

Streaming con pubblicità

Qualità audio fino a 5.1

Qualità video fino a Full HD 1080p

Riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente

Disney+ Standard al costo di 9,99 euro al mese o 99,90 euro all’anno:

Film e serie tv senza pubblicità

Qualità audio fino a 5.1

Qualità video fino a Full HD 1080p

Riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente

Fino a 10 dispositivi per il download

Disney+ Premium al costo di 13,99 euro al mese o 139,90 euro all’anno:

Film e serie tv senza pubblicità

Esperienza sonora immersiva con la qualità audio fino a Dolby Atmos

Qualità video fino a 4K UHD e HDR

Riproduzione su 4 dispositivi contemporaneamente

Fino a 10 dispositivi per il download

Se non altro i prezzi per il piano Standard con pubblicità e per l’opzione Utente extra non sono stati rincarati. Per maggiori informazioni potete visitare la pagina del sito Web ufficiale.