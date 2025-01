A partire da questa settimana Apple ha deciso di avviare la vendita degli iPhone 15 ricondizionati anche nel Bel Paese, si tratta di una prima volta assoluta per l’Italia dove l’azienda, per invogliare i clienti, offre la possibilità di risparmiare qualcosina sull’acquisto di uno degli smartphone della precedente generazione. Scopriamo i dettagli.

iPhone 15 ricondizionati disponibili sul sito ufficiale di Apple anche in Italia

Ebbene sì, con gran felicità di tutti gli amanti del risparmio, nonché di coloro che hanno sempre un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente, Apple ha deciso di portare anche in Italia la vendita degli iPhone 15 ricondizionati.

Sul proprio sito ufficiale la società applica uno sconto del 15% sul prezzo di listino degli smartphone, sebbene al momento siano disponibili esclusivamente iPhone 15 da 128 GB (venduto a 749 euro da un listino di 879 euro) e da 256 GB (venduto a 859 euro anziché a 1.009 euro), nel prossimo futuro dovrebbero diventare disponibili anche gli altri modelli della serie.

Ma cosa si intende per iPhone ricondizionato? È la stessa Apple a spiegarcelo:

Tutti gli iPhone ricondizionati includono una nuova batteria e un nuovo guscio esterno, un anno di garanzia, spedizione gratis e resi gratuiti. In più: Sono sottoposti a una serie completa di test per verificarne il funzionamento, e gli eventuali componenti difettosi vengono sostituiti con ricambi originali Apple. Sono anche sottoposti a un accurato processo di pulizia.

Includono il sistema operativo originale o una versione più recente.

Vengono riconfezionati in una scatola nuova insieme a tutti i cavi e gli accessori del caso.

Oltre a ciò, con l’acquisto di un iPhone ricondizionato, Apple prevede anche tre mesi senza costi di Apple Music, la piattaforma di streaming musicale dell’azienda.

Tutto molto bello dunque, o forse no? Dipende, acquistare un dispositivo ricondizionato non solo fa risparmiare, ma contribuisce anche alla diminuzione dei rifiuti elettronici che stanno diventando sempre più un problema; tuttavia, per quanto i dispositivi Apple si svalutino meno rispetto agli smartphone Android, può accadere che lo street price sia equivalente, di poco superiore, o addirittura inferiore per l’acquisto di un iPhone 15 nuovo di pacca. Non ci credete? Date un’occhiata ai link qui sotto e valutate in autonomia come procedere per l’acquisto del vostro iPhone 15.

