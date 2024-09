Il lancio di PlayStation 5 Pro sta facendo discutere (per usare un eufemismo) gli appassionati, che si stanno lamentando a gran voce del prezzo di vendita. Le polemiche non sono destinate a placarsi con l’arrivo sullo shop online ufficiale PlayStation Direct delle PlayStation 5 e degli accessori ricondizionati: anche qui a entrare nel mirino sono i prezzi. Andiamo a scoprire tutto.

Le PS5 ricondizionate arrivano su PlayStation Direct

Sony ha lanciato in queste ore le console ricondizionate sul sito PlayStation Direct: per il momento sul sito italiano è disponibile solamente il modello “classico” di PlayStation 5, ossia quello con lettore Blu-Ray integrato, ma in altri Paesi sono presenti anche la versione Digital e i controller DualSense. L’intento dovrebbe essere quello di offrire console e accessori a prezzi più vantaggiosi rispetto al nuovo, ma al momento non sembra che l’obiettivo sia stato esattamente centrato.

PS5 Standard in versione ricondizionata viene infatti proposta su PlayStation Direct al prezzo di 449,99 euro: una cifra che i potenziali clienti potrebbero non trovare esattamente invitante, considerando che allo stato attuale si può acquistare una PS5 Slim nuova a prezzi molti vicini, o addirittura inferiori se si considera il modello senza lettore (PS5 Slim Digital).

In cosa consiste il ricondizionato Sony? Sul sito viene spiegato:

“Riceverai un prodotto come nuovo, con pezzi di ricambio originali PlayStation (se necessari) accuratamente puliti, verificati e collaudati. Tutti i prodotti ricondizionati con certificato sono venduti con gli accessori, i cavi e i manuali necessari, e in un’apposita confezione. Tutti i prodotti ricondizionati con certificato di PlayStation includono una garanzia standard limitata di un anno“.

Come anticipato, sul sito italiano (e di altri Paesi europei come Germania, Francia e Regno Unito) è attualmente presente solo PlayStation 5 Standard a 449,99 euro, mentre dando un’occhiata al sito statunitense possiamo scoprire altri prodotti con relativi prezzi. Anche se viene al momento riportata la dicitura “Coming Soon”, vengono proposti PS5 Standard a 399,99 dollari, PS5 Digital a 349,99 dollari e alcuni controller DualSense Refurbished tra i 59,99 e i 64,99 dollari (in base alla colorazione).

Non sappiamo se alcuni di questi prodotti verranno successivamente proposti anche da noi, ma anche guardando i 59,99 o i 64,99 dollari richiesti per i DualSense ricondizionati ci viene da dire che le lamentele dei consumatori non si faranno attendere. Sareste disposti a spendere queste cifre per prodotti ricondizionati certificati o andreste direttamente sul nuovo? Se volete dare un’occhiata su PlayStation Direct potete seguire questo link.