Scegliere un dispositivo ricondizionato potrebbe essere la scelta giusta se si vuole risparmiare qualcosa rispetto ai prezzi di listino, sia che si opti per un modello con qualche annetto sulle spalle, sia che si preferisca uno dei più recenti. Proprio per questo oggi vi segnaliamo alcune offerte estive messe a disposizione su Refurbed, noto shop online per il mercato dei ricondizionati: scopriamole insieme.

Le offerte estive Refurbed sui prodotti ricondizionati

I prodotti ricondizionati o rigenerati possono essere una buona scelta per il portafoglio, ma anche costituire una scelta sostenibile per l’ambiente. I dispositivi vengono ovviamente resettati in modo completo, ma anche testati per stabilirne il completo funzionamento, igienizzati e controllati a livello estetico. In base agli eventuali segni, i prodotti Refurbed (similmente a quelli di altri rivenditori, del resto) vengono classificati con i gradi Ottimo (pari al nuovo, sia a livello tecnico sia estetico), Molto buono (pari al nuovo a livello tecnico, con possibili lievi segni di usura) o Buono (pari al nuovo a livello tecnico, con possibili segni d’usura evidenti).

In tutti i casi, il rivenditore offre 30 giorni di prova con eventuale reso gratuito, ma anche una garanzia di almeno 12 mesi. Per quanto riguarda la batteria si può a volte optare per averne una nuova (con o senza costo aggiuntivo in base al prodotto) oppure per una scelta più green, che non comporta la sostituzione (se il livello di salute della batteria è comunque superiore all’80%).

Ecco qualche esempio delle offerte a disposizione sui ricondizionati di Refurbed, che si concentrano soprattutto sui prodotti Apple:

Sul sito Refurbed sono attualmente disponibili le offerte estive, con sconti fino al 40% sui ricondizionati: per scoprirle tutte potete seguire questo link. Avete mai acquistato un prodotto ricondizionato? Come vi siete trovati?