Il CES, la più grande fiera dedicata all’elettronica di consumo che si svolge annualmente a Las Vegas, è l’occasione ideale per presentare le novità più utili ma a volte anche stravaganti. È il caso di Anker, brand specializzato in caricabatterie ma, tramite il sub-brand Soundcore, in sistemi audio, che ha annunciato diversi prodotti, alcuni dei quali decisamente particolari.

Un paio arrivano con il brand Anker Solix, ma abbiamo anche uno speaker Soundcore e un caricabatterie decisamente interessante. Andiamo a scoprirli nel dettaglio.

Anker Solix Solar Beach Umbrella

Partiamo dal prodotto più stravagante e improbabile, che sicuramente farà girare più di una testa qualora fosse utilizzato in spiaggia. Si tratta di un ombrellone (del dispositivo che vedete nella foto parleremo tra poco) che può essere richiuso e oltre che a riparare dal sole è in grado, all’occorrenza, di ripararvi dalla pioggia vista la certificazione IP67.

Anker Solix Solar Beach Umbrella si distingue dai tradizionali ombrelloni che vediamo solitamente al mare (ma anche in giardino nei mesi estivi) per la presenza di pannelli solari flessibili in grado di erogare fino a 80 watt. Questo grazie all’utilizzo di celle solari in perovskite, che offrono prestazioni del 30% superiori rispetto a quelle tradizionali.

Al momento la compagnia non ha fornito ulteriori dettagli, per cui dovremo attendere la primavera inoltrata per saperne di più, incluso il prezzo di vendita.

Anker Solix EverFrost

Il compagno ideale dell’ombrellone solare appena visto è EverFrost, che fa parte della linea di prodotti Anker Solix. Altro non è che l’evoluzione hi-tech del classico frigo da spiaggia, in cui mantenere al fresco cibi e bevande con le classiche “mattonelle” di ghiaccio. Disponibile in tre versioni, con capacità da 23 a 58 litri, il frigo permette di regolare la temperatura tra i -20ºC e i +20ºC, così da mantenere anche gelati, ghiaccioli e per tenere la birra sempre fresca.

A questo scopo sono presenti due diversi scomparti (solo nel modello più grande) che possono essere impostati a temperature diverse: uno per gelati o per i cubetti di ghiaccio e uno per le bevande o per i cibi. Oltre a poter essere alimentato con una classica presa di corrente, EverFrost può essere ricaricato con i pannelli solari (le batterie possono essere rimosse per semplificare l’operazione) e funzione anche come un power bank per ricaricare smartphone e altri accessori.

L’autonomia con una singola batteria è di ben 52 ore, che possono diventare 104 con la seconda batteria. E tramite una companion app da installare sullo smartphone potete conoscere la carica residua e impostare la temperatura interna del frigo.

Anker Solix EverFrost sarà in vendita dal mese di febbraio a prezzi compresi tra i 700 e i 100 dollari.

Soundcore Rave 3S

Più accessibile, seppur con un prezzo impegnativo, è Soundcore Rave 3S, uno speaker pronto a diventare l’anima delle feste con una funzione karaoke gestita dall’intelligenza artificiale e con un sistema luminoso ricco di effetti. Con una potenza di 200 watt, e un volume massimo di 108 dB, è adatto per ambienti fino a 100 metri quadri, diventando il punto focale delle feste più animate.

Nella confezione di vendita sono inclusi un paio di microfoni wireless che, grazie all’intelligenza artificiale permettono di trasformare ogni serata. L’IA infatti è in grado di rimuovere la voce da qualsiasi brano musicale, senza che sia necessario cercare delle tracce specifiche, così da permetterci di cantare sulle musiche originali. Non mancano miglioramenti per chi è meno intonato ed effetti di riverbero per darsi un tono più professionale.

L’autonomia raggiunge le 12 ore, è presente la certificazione IPX4 ed è presente la modalità Spatial Audio. Il prezzo è fissato a 349 dollari con disponibilità dal mese di marzo.

Da segnalare anche Soundcore Boom 2 Pro, con certificazione IP68, bassi che possono raggiungere i 40 Hz, sistema luminoso RGB e una autonomia di 20 ore. Costa 249 dollari e sarà in vendita da aprile.

Carica batterie

Chiudiamo con un prodotto utilissimo in casa, un carica batterie con potenza massima di 140 watt, con 3 porte USB-C e 1 porta USB-1, ma soprattutto con uno schermo in grado di visualizzare la potenza erogata su ciascuna porta, la temperatura e l’eventuale attivazione della ricarica rapida. Anker non è stata particolarmente generosa nei dettagli, sappiamo che è supportata la tecnologia Power Delivery 3.1 e quella UFCS, così da garantire una vasta compatibilità. Mancano informazioni sul prezzo e sulla disponibilità.

Molto comodo anche il nuovo power bank con schermo che mostra autonomia residua e potenza erogata ma che soprattutto dispone di due cavi integrati, utile per chi dimentica a casa i cavi per la ricarica. È comunque presente una classica porta USB per chi ha esigenze particolari o nel caso in cui i cavi dovessero guastarsi.