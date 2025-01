Ugreen ha scelto di sfruttare il CES 2025 di Las Vegas come vetrina per il lancio del suo nuovo caricabatterie: stiamo parlando di Nexode Desktop Charger 500 W, dispositivo che quasi raddoppia la potenza in uscita della precedente generazione (300 W).

Inoltre il nuovo dispositivo di Ugreen è in grado di garantire agli utenti fino a 240 W in uscita da una singola porta USB Type-C, così da soddisfare ogni tipo di necessità

Le principali caratteristiche di Ugreen Nexode Desktop Charger 500 W

Il nuovo caricatore di Ugreen può contare su cinque porte USB Type-C e una porta USB Type-A ed è in grado di ricaricare fino a cinque notebook contemporaneamente, il tutto senza la necessità di ricorrere a vari ingombranti adattatori.

C’è da precisare che non si tratta di un dispositivo pensato per un utilizzo in mobilità, in quanto è piuttosto pesante ed è pertanto più indicato su una scrivania o in qualsiasi altro posto nel quale vi sono più device da ricaricare (a dire del produttore è in grado di caricare anche utensili elettrici o e-bike).

La porta principale supporta la ricarica fino a 240 W mentre le altre cinque insieme arrivano a 260 W (ma nessuna di queste ultime può superare la soglia dei 100 W) e Ugreen ha implementato il supporto ai protocolli di ricarica rapida USB-PD 3.1 e Qualcomm Quick Charge 3.0.

Al momento Ugreen non ha svelato il prezzo ufficiale di Nexode Desktop Charger 500 W e per scoprirlo ci sarà da avere pazienza sino al suo esordio sul mercato, che pare sia in programma per il mese di marzo.

Probabilmente il nuovo dispositivo di ricarica di Ugreen sbarcherà anche su Amazon. Basta avere un po’ di pazienza.