In occasione del CES 2025 di Las Vegas che si sta svolgendo proprio in queste ore, Qualcomm ha annunciato una nuova piattaforma che si aggiunge ai fratelli Snapdragon X Plus e X Elite: Snapdragon X.

Il nuovo arrivato della serie Qualcomm Snapdragon X

Il nuovo processore è progettato per offrire prestazioni, durata della batteria di più giorni ed esperienze Copilot+ per PC a un numero ancora maggiore di utenti in tutto il mondo, orientandosi verso la fascia medio bassa del mercato. La piattaforma infatti ha come target computer che verranno proposti ad un prezzo di circa 600 dollari.

Il cuore del nuovo Snapdragon X è una CPU Qualcomm Oryon a 8 core con una frequenza di clock fino a 3GHz, il processore bilancia prestazioni e intelligenza integrata con una NPU 45 TOPS, che esegue le esperienze PC Copilot+ in modo più efficiente; grazie ad una GPU integrata a basso consumo energetico il nuovo arrivato supporta una grafica dinamica ideale per creare presentazioni, navigare sul web o trasmettere contenuti in streaming.

Grazie alle sue caratteristiche lo Snapdragon X si prefigura come la scelta perfetta per studenti, lavoratori autonomi e consumatori attenti al budget che hanno bisogno di un laptop affidabile e potente. Nei prossimi mesi i primi dispositivi mossi da questa piattaforma saranno disponibili presso i principali OEM tra cui Acer, Asus, Dell Technologies, HP e Lenovo.

La nuova piattaforma annunciata da Qualcomm muoverà anche i primi mini PC desktop al mondo basato sulla piattaforma Snapdragon X, i consumatori e le aziende potranno quindi optare per soluzioni compatte e potenti che possono rappresentare una valida alternativa alle soluzioni desktop tradizionali, per tutti coloro che prestano particolare attenzione all’efficienza energetica, alle funzionalità di intelligenza artificiale e alla portabilità.

Pavan Davuluri, vicepresidente aziendale Windows + Devices di Microsoft ha commentato: