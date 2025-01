Tra i protagonisti del CES 2025 c’è anche Dell. L’azienda, da anni punto di riferimento del settore dei computer, è presente al primo grande appuntamento dell’anno per il mondo tech con una lunga serie di novità. Il CES, infatti, è l’occasione giusta per il lancio della nuova generazione di AI PC, una nuova gamma di computer che Dell porterà sul mercato, nel corso dei prossimi mesi, per arricchire la sua offerta e rafforzare la sua posizione.

Le novità sono tante. La gamma di AI PC si articola su più livelli, garantendo agli utenti la possibilità di individuare, con maggiore semplicità, il prodotto più adatto alle proprie necessità. Dell abbandona la nomenclatura e, probabilmente, anche la serie XPS, per introdurre le nuove famiglie Pro e Pro Max e le varianti Plus e Premium.

Da segnalare, inoltre, un importante aggiornamento per la gamma di monitor con i nuovi UltraSharp con tecnologia IPS Black (che promette neri più profondi e un salto di qualità importante) e un nuovo monitor QD-OLED che potrebbe rendere i monitor con questa tecnologia molto più diffusi e interessanti.

Vediamo, quindi, punto per punto, quali sono gli annunci di Dell in occasione della nuova edizione del CES.

Dell lancia gli AI PC: una gamma rivoluzionata

Per semplificare la scelta del computer da acquistare per gli utenti, Dell ha scelto di introdurre una nuova suddivisione dei suoi prodotti che, a partire dalla gamma 2025, saranno suddivisi in tre grandi famiglie. In linea generale, la gamma Dell sarà composta dai prodotti:

Dell pensati per il gaming, lo studio e il lavoro

pensati per il gaming, lo studio e il lavoro Dell Pro pensati per le attività professionali e la produttività

pensati per le attività professionali e la produttività Dell Pro Max realizzati con l’obiettivo di garantire il massimo delle performance

Per ogni categoria, inoltre, vengono individuati tre livelli (Base, Plus e Premium) che consentono di distinguere, in modo ancora più preciso, le varie tipologie di prodotto, individuando con maggiore semplicità il modello giusto da prendere. I modelli Premium, in particolare, raccoglieranno l’eredita degli apprezzati XPS, linea di prodotto di grande successo in passato per Dell.

Per la linea Dell Pro, l’azienda ha anticipo il ricorso ai processori Intel Core Ultra di seconda generazione (serie V e U) oltre che ai processori AMD Ryzen (in questo caso non viene specificata la generazione). Questa linea di prodotto includerà il Dell Pro 13/14 Premium, con la possibilità di sfruttare, nella variante da 14 pollici, anche un display Tandem OLED, più luminoso del 49% rispetto agli OLED tradizionali.

I notebook saranno Copilot+ PC e potranno sfruttare fino a oltre 21 ore di autonomia (ovviamente sarà necessario testare “sul campo” le effettive capacità) e includeranno anche una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. A disposizione degli utenti ci saranno anche i Dell Pro 12/14/16 Plus (disponibili anche in versione 2 in 1) e dotati di supporto 5G e Wi-Fi 7.

Per il massimo delle prestazioni, invece, ci saranno i Dell Pro Max, nelle versioni da 14 e 16 pollici oltre che in configurazione Desktop. Queste varianti della gamma Dell potranno sfruttare anche le schede grafiche NVIDIA e AMD per un boost prestazionale per quanto riguarda il comparto grafico.

Spazio anche ai modelli “base” come i Dell 14 Plus e Dell 16 Plus (disponibili anche in versione 2 in 1) che utilizzeranno i processori Intel Core Ultra 2, garantendo un incremento fino al 39% dell’autonomia rispetto alla generazione successiva. Successivamente, è previsto anche l’arrivo di versioni con chip AMD e Snapdragon X (probabilmente con la seconda generazione degli Snapdragon X Elite).

Per ogni serie citata, come da tradizione, ci saranno molteplici varianti, considerando tutte le possibili combinazioni di RAM (16, 32 e 64 GB) e storage (fino a 2 TB di SSD) e poi con i display che potranno essere touch e potranno essere proposti in versione Full HD oppure QHD. Per quanto riguarda i processori, inoltre, ci saranno buona parte delle varianti della famiglia Core Ultra 2, sia serie V che serie U.

Bisognerà poi attendere il listino italiano per scoprire quali varianti arriveranno in Italia. Per il momento, come vedremo di seguito, Dell ha fornito le prime informazioni solo per quanto riguarda il mercato americano, sia in termini di disponibilità che di prezzo.

Prezzi e disponibilità

La maggior parte delle varianti della nuova gamma di AI PC di Dell sarà disponibile a partire dalla seconda metà del mese di febbraio 2025, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti. Per il lancio europeo e, in particolare, per l’arrivo in Italia bisognerà attendere qualche settimana (o forse qualche mese) in più.

Dell ha già comunicato i prezzi di partenza della nuova gamma, sempre per il mercato americano. Il Dell 14 Plus partirà da 1.099 dollari mentre la versione 2 in 1 partirà da 999 dollari. Le versioni da 16 pollici, invece, partiranno da 1.149 dollari oppure, per quanto riguarda la versione 2 in 1, da 999 dollari.

Per i modelli Pro e Pro Max, invece, bisognerà attendere il periodo compreso tra marzo e aprile 2025 per il lancio delle varianti con Intel Core Ultra 2 mentre per le versioni con processore Ryzen è tutto rimandato alla fine del primo semestre. I prezzi saranno comunicati successivamente.

Nuovi monitor Dell: IPS Black e QD-OLED

Il CES è anche l’occasione per il lancio di nuovi monitor che andranno ad arricchire la gamma Dell nel corso dei prossimi mesi. In particolare, l’azienda ha annunciato l’arrivo di nuovi monitor con tecnologia IPS Black e con pannelli QD-OLED, con l’obiettivo di rafforzare la sua posizione sul mercato e confermarsi un punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di un monitor di qualità, per l’intrattenimento oltre che per la propria attività professionale.

Tra le novità in arrivo ci sono i nuovi Dell UltraSharp 4K Thunderbolt Hub, disponibili nelle varianti da 27 pollici e 32 pollici e dotati di pannello IPS Black (con contrasto di 3.000:1) e di Thunderbolt 4. La tecnologia IPS Black (qui di sotto trovate un video ufficiale che ne elenca le caratteristiche, in particolare, rappresenta un importante salto di qualità per la gamma, garantendo un nero più profondo del 47%.

Il monitor sono certificati VESA DisplayHDR 600 e sono i primi monitor 4K ad aver ricevuto le 5 stelle TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0. Questi modelli possono garantire una dotazione di porte completa, con Thunderbolt 4, USB-A, USB-C e RJ45 oltre che con la possibilità di offrire fino a 140 W in power delivery via USB-C.

C’è un’altra importante novità per la gamma di monitor Dell: l’azienda ha svelato anche il Dell 32 Plus 4K QD-OLED, primo monitor al mondo con pannello QD-OLED e con 3DSpatial Sound potenziato dall’AI, con la possibilità di sfruttare al massimo il sistema di speaker integrati (5x5W).

Il monitor ha un refresh rate massimo di 120 Hz, con supporto ad AMD FreeSync Premium, e tempo di risposta di 0,03 ms. Ci sono le certificazioni Dolby Vision e VESA Display True Black 400 oltre che un power delivery fino a 90 W tramite USB-C.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, invece, i nuovi Dell UltraSharp 4K Thunderbolt Hub saranno disponibili:

27 pollici : dal 25 febbraio 2025 con un prezzo di 699,99 dollari

: dal 25 febbraio 2025 con un prezzo di 699,99 dollari 32 pollici: dal 25 febbraio 2025 con un prezzo di 949,99 dollari

Per il Dell 32 Plus 4K QD-OLED, invece, la disponibilità è fissata per il 27 marzo 2025 in Cina e dal 22 maggio 2025 nel resto del mondo. Il prezzo sarà pari a 799,99 dollari.