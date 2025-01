Il 2025 di MSI inizia alla grandissima con la presentazione al CES 2025 della nuova lineup di laptop equipaggiati con le GPU NVIDIA RTX 5000 Blackwell e i più recenti processori Intel Core Ultra H e HX e AMD Ryzen AI. Tra i modelli spicca il Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth, il notebook più potente sul mercato, ma allo stand MSI al CES 2025 di Las Vegas ci sono un bel po’ di nuovi laptop e tecnologie da scoprire.

MSI Titan 18 HX Dragon Edition: un mostro di potenza

In tutta onestà, il Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth è un capolavoro hardware senza compromessi. Con un design ispirato alla mitologia nordica, è decorato da rune e motivi di draghi disegnati a mano, quasi a voler imporre anche dal punto di vista estetico il suo dominio in termini di potenza bruta. Sotto la scocca troviamo una CPU Intel Core Ultra 9 275HX, fino a 96 GB di RAM DDR5 e una GPU NVIDIA RTX 5090 con 24 GB di memoria GDDR7. Il display MiniLED UHD+ da 18 pollici con refresh rate a 120 Hz e copertura al 100% dello spazio colore DCI-P3 è semplicemente spettacolare. La luminosità di picco di 1.000 nits assicura una visibilità in esterna importante.

Non manca la tecnologia OverBoost Ultra, che consente di erogare fino a 270 W combinati tra CPU e GPU per spingerlo oltre i normali limiti di un notebook, il tutto dissipato da un sistema avanzato Cooler Boost, con sette heat pipe, raidatori e ventole a volontà. La tastiera retroilluminata con LED RGB per tasto e il touchpad retroilluminato in vetro migliorano il feedback , mentre la connettività con doppia Thunderbolt 5 e porte USB 4.0 garantisce massima versatilità per gaming, lavoro e creatività. In più da ottima workstation c’è Super RAID 5, che porta la velocità di lettura arriva fino a 18.000 MB/s, rendendo il Titan 18 HX un prodotto incredibile anche per chi maneggia importanti quantità di dati.

MSI alza il livello con il suo nuovo sistema di raffreddamento per SSD, progettato per rispondere alle esigenze di velocità e stabilità sempre più pressanti nei laptop di fascia alta. Al centro di questa novità c’è un particolare design con heat pipe dedicato agli SSD PCIe Gen 5, capace di abbassare la temperatura massima del disco fino a 10°C. Questo non solo previene il rischio di throttling termico, ma garantisce prestazioni stabili anche sotto carichi di lavoro estremi. Per completare l’esperienza di archiviazione, MSI introduce la tecnologia Super RAID 5, che combina SSD Gen5 e Gen4 per raggiungere incredibili velocità di lettura fino a 18.000 MB/s. Questo significa accesso ai dati senza interruzioni, caricamenti ultrarapidi e prestazioni ideali per le applicazioni più esigenti.

Raider 18 HX, Stealth 18 HX AI e Vector 18 HX AI: sempre al vertice ma più umani

Il Raider 18 HX ed il nuovo Vector portano il gaming a un livello superiore ma senza arrivare alle cifre altissime di un Titan. Sono entrambi equipaggiati con la stessa potente combinazione di CPU e GPU del Titan, offrendo un’esperienza con ray tracing attivo e DLSS 4 di fascia premium. Il design è stato rinnovato per entrambi con un look più moderno, con linee audaci e una barra LED RGB Mystic Light che, sicuramente, non passa inosservata. Sono più leggeri e sottili del Titan ed anche per questo non possono spingersi all’estremo come quel modello lì ma c’è sempre il supporto all’ OverBoost Ultra.

Pensato per i creator che non vogliono rinunciare a nulla, lo Stealth 18 HX AI è il laptop da 18 pollici più leggero sul mercato, con un peso inferiore ai 2,2 kg. La sua costruzione in lega di magnesio-alluminio offre robustezza e stile, con uno spessore di soli 18 mm. Al suo interno troviamo una CPU AMD Ryzen AI e una GPU NVIDIA RTX 5000. Inoltre MSI ha anche aggiornato le sue serie Crosshair e Pulse, adesso dotate delle più recenti GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 5070, offrendo una gamma più ampia di opzioni più accessibili ma sempre decisamente potenti.

Non solo hardware Non solo hardware: MSI porta una ventata di novità anche nel campo dell’intelligenza artificiale con MSI AI Robot, sviluppato in stretta collaborazione con NVIDIA. Questo assistente AI di nuova generazione integra un modello di linguaggio avanzato direttamente nel laptop, funzionando in modalità locale senza necessità di connessione a internet. Gli utenti possono configurare e gestire il sistema attraverso comandi in linguaggio naturale, rendendo l’interazione con il laptop più intuitiva e senza barriere tecniche.

Serie Venture e VenturePro: la nuova serie dedicata ai professionisti

MSI non si dimentica dei professionisti e presenta le serie Venture e VenturePro, progettate per chi cerca efficienza e portabilità. Disponibili in formati da 14” a 17”, questi laptop uniscono CPU Intel Core Ultra o AMD Ryzen con GPU discrete NVIDIA, garantendo prestazioni affidabili per il lavoro e la creazione di contenuti. I display OLED da 4K con HDR offrono una qualità visiva straordinaria, mentre le cornici ultrasottili massimizzano l’area di lavoro.

La serie VenturePro si distingue per l’autonomia con batterie capaci di offrire fino a cinque ore extra di produttività grazie a celle ad alta densità energetica. Il sistema di raffreddamento silenzioso assicura potenza senza troppo rumore di sottofondo. Inoltre, le opzioni di connettività avanzata, tra cui porte USB-C con Power Delivery e supporto eGPU, rendono questi laptop ideali per chi lavora in movimento ed ha bisogno di flessibilità.

I notebook MSI del 2025 puntano in alto

Grazie alle nuove CPU sia di Intel che di AMD ed in particolare grazie alle nuove GPU RTX 5000 di NVIDIA, MSI al CES 2025 di Las Vegas ha alzato ancor di più le aspettative sui propri notebook. L’esperienza del brand nell’integrare alla perfezione nuove soluzioni hardware e la solita velocità nel rilasciar i prodotti sul mercato, mettono le basi per un 2025 ricco di portatili pronti ad offrire una soluzione ideale ad ogni necessità, ad ogni utente in ogni fascia di prezzo. Maggiori informazioni su prezzi e disponibilità italiana a breve.