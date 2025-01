Il settore del gaming su PC è tra i protagonisti del CES 2025, anche grazie alle novità annunciate da Alienware, il brand di Dell che punta a rinnovare completamente la sua gamma di prodotti con il lancio di nuovi computer da gaming, sia desktop che notebook, monitor e altro ancora.

Si tratta di un aggiornamento importante per la gamma Alienware che sfrutterà, da subito, le nuove GPU di NVIDIA, che offriranno un salto di qualità importante dal punto di vista grafico, e anche i nuovi processori Intel Core Ultra. Vediamo, punto per punto, cosa ha annunciato Alienware in occasione del CES 2025.

Le novità di Alienware al CES 2025

Ci sono diverse novità di grande interesse nel futuro prossimo di Alienware che, in occasione del CES 2025, ha confermato l’arrivo di una nuova generazione di PC desktop Area 51, pensati per garantire un’esperienza al top nel gaming. In arrivo ci sono anche i più compatti desktop della serie Aurora oltre che i notebook da gaming Alienware Area 51 e un nuovo monitor, Alienware 27 4K QD-OLED.

Alienware Area 51 Desktop: il top per il gaming

La prima novità del brand specializzato in prodotti per il gaming è rappresentata dalla nuova serie Alienware Area 51 Desktop che punta a diventare il nuovo riferimento assoluto per chi è alla ricerca di un PC desktop in grado di offrire prestazioni al top nel gaming.

Con un case da 80 litri di capacità, la possibilità di aggiornare i componenti e un hardware di livello assoluto, con le nuove schede grafiche NVIDIA e i processori Intel fino al Core Ultra 9 285K, la nuova gamma di PC di Alienware punta a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato.

I PC potranno sfruttare un sistema di raffreddamento avanzato, che unisce una serie di ventole per un airflow efficace e la possibilità di raffreddamento a liquido, in modo da poter spingere al massimo i componenti mantenendo le temperature e il rumore sotto controllo.

La gamma Area 51 sarà disponibile, naturalmente, in varie configurazioni con la possibilità di arrivare fino a 64 GB di RAM DDR5 XMP a 6400 MT/s e fino a 8 TB di storage con SSD NVMe M.2 PCIe Gen 4. Ci saranno anche PSU Platinum Rated ATX12VO fino a 1.500 W oltre a varie opzioni per il raffreddamento e al sistema di illuminazione personalizzabile AlienFX.

I nuovi desktop Area 51 inizieranno ad arrivare sul mercato a partire dal primo trimestre del 2025. La configurazione di lancio costerà 4.499 dollari e avrà una scheda NVIDIA di nuova generazione. Non ci sono ulteriori informazioni in merito. Maggiori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.

Alienware Aurora Desktop: tanta potenza e in formato compatto

La gamma desktop di Alienware includerà anche i nuovi Alienware Aurora Desktop, con un case mid-sized tower e, quindi, dimensioni più compatte rispetto ai modelli Area 51 ma sempre con prestazioni eccellenti, grazie alla combinazione tra le schede NVIDIA e i processori Intel Core Ultra 2.

I modelli della serie Aurora Desktop arriveranno sul mercato a partire dal primo trimestre del 2025. Per il momento, non ci sono dettagli precisi in merito alle configurazioni disponibili, ai prezzi e ai mercati di commercializzazione dei nuovi PC desktop.

Alienware Area 51 Laptop: i notebook per il gaming

Alienware ha programmato anche il lancio di due laptop Area 51, uno da 16 pollici e uno da 18 pollici. Anche in questo caso, sarà possibile sfruttare le schede grafiche NVIDIA RTX di nuova generazione e i processori Intel Core Ultra (con il top di gamma Core Ultra 9 275HX oppure con il Core Ultra 7 255HX).

Ci saranno varie configurazioni, con la possibilità di sfruttare fino a 64 GB di RAM e fino a 12 TB di SSD. Previsto anche il supporto Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. I notebook includeranno un nuovo sistema di raffreddamento che permetterà di incrementare del 35% il flusso di aria fredda andando anche a ridurre il rumore del 15%.

Il lancio dei nuovi laptop è previsto per il primo trimestre del 2025 ma solo in alcune configurazioni. Ulteriori opzioni arriveranno successivamente. La configurazione entry level partirà da 1.999 dollari mentre la versione di lancio costerà 3.199 dollari e avrà una scheda “high-end” di NVIDIA.

Maggiori dettagli in merito a una possibile distribuzione europea (con relativi prezzi e configurazioni) arriveranno soltanto nel corso delle prossime settimane. Per il momento, infatti, l’azienda non ha fornito alcun dettaglio in merito.

Alienware 27 4K QD-OLED: un monitor da gaming di alta qualità

Ad arricchire la gamma di novità c’è il nuovo monitor Alienware 27 4K QD-OLED. Questo monitor, pensato per il gaming, include un pannello da 27 pollici di diagonale con risoluzione 4K e refresh rate massimo di 240 Hz oltre a un tempo di risposta di 0,03 ms.

Il monitor è compatibile con NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro e VESA Adaptive Sync. Il pannello QD-OLED è affiancato da un nuovo algoritmo AI pensato per prevenire il rischio di burn-in, garantendo anni e anni di utilizzo con la possibilità di sfruttare la massima qualità delle immagini. Il monitor è certificato VESA DisplayHDR True Black 400 e Dolby Vision HDR.

Il nuovo Alienware 27 4K QD-OLED sarà disponibile nell’area EMEA a partire dal prossimo mese di aprile 2025. Per quanto riguarda il prezzo, per il momento, abbiamo solo il prezzo per il mercato americano, dove il monitor Alienware sarà distribuito con un prezzo di lancio di 899,99 dollari.