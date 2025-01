In occasione del CES 2025 di Las Vegas, Govee, azienda impegnata nel settore dell’illuminazione, ha presentato due nuovi dispositivi: si tratta di Gaming Pixel Light e Table Lamp 2 Pro. Scopriamo qualche caratteristica dei due prodotti.

I nuovi prodotti per l’illuminazione di Govee

Partiamo subito con il primo dei due prodotti presentati dall’azienda in occasione dell’attuale CES di Las Vegas, sappiamo bene come i gamer più incalliti sentano la spasmodica necessità di personalizzare le proprie postazioni e scrivanie con quante più luci possibili, bene, Gaming Pixel Light di Govee strizza l’occhio proprio a questi utenti.

Si tratta di uno scatolotto in grado di visualizzare arte, animazioni e dati in tempo reale, permette al contempo di caricare immagini e GIF da visualizzare o scegliere tra 150 diverse fonti di dati che gli consentono di fornire aggiornamenti in tempo reale su meteo, prezzi Bitcoin, punteggi NBA e altro ancora.

Il nuovo dispositivo di Govee permette di sincronizzare il display con i giochi a cui l’utente sta giocando collegandolo alla scatola di sincronizzazione HDMI, ma è anche possibile riprodurre melodie a 8 bit che si sincronizzano con la griglia di pixel utilizzando l’altoparlante integrato. Non manca ovviamente una parte che beneficia dell’intelligenza artificiale, grazie alla companion app infatti è possibile generare nuova pixel art utilizzando “AI Lighting Bot”.

Gaming Pixel Light sarà compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant e può essere utilizzato semplicemente appoggiandolo su una scrivania o appendendolo al muro.

Il secondo dispositivo annunciato da Govee è la Table Lamp 2 Pro, una lampada da tavolo con LED e un altoparlante JBL da 2,5 pollici che sincronizza l’illuminazione con la tua musica. All’interno sono presenti 210 LED che garantiscono 600 lumen di luminosità, qualora l’utente non volesse sincronizzare la lampada con la musica può personalizzare l’illuminazione da solo o scegliere tra 100 scene preimpostate.

La nuova lampada di Govee funziona con Matter, Google Assistant e Alexa ed è dotata di una batteria ricaricabile. I due nuovi dispositivi verranno rilasciati nel secondo trimestre del 2025, al momento non sono state fornite informazioni sui prezzi di vendita.