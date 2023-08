Se vi piace rendere sempre più intelligente la vostra casa, avrete certamente pensato a un sistema di illuminazione che possa rendere ancora più coinvolgente la propria TV. Il sistema più semplice è indubbiamente quello di utilizzare un dispositivo della linea Ambilight di Philips, ma questo significa necessariamente sostituire la TV e avere la scelta limitata ai modelli proposti da quel produttore.

In realtà esiste una soluzione alternativa, più economica e applicabile a qualsiasi TV a schermo piatto. Non utilizza un sistema complesso come Philips, che si appoggia al segnale HDMI, ma si avvale di una telecamera posizionata sopra allo schermo per decifrare il colore e gestire di conseguenza le strisce LED poste nella parte posteriore della TV.

Questa soluzione si chiama Govee Envisual T2, la sto provando da qualche settimana sulla mia TV di casa e oggi è venuto il momento di parlarvene in maniera approfondita. Ho utilizzato il modello compatibile con schermi da 55-65 pollici ma è disponibile anche una versione compatibile con le TV da 75-85 pollici.

Ottima qualità costruttiva

La confezione di vendita di Govee Envisual T2 contiene tutto quanto serve al montaggio e funzionamento, senza che sia necessario alcun altro dispositivo. Oltre ovviamente alla striscia LED, lunga 3,6 metri, troviamo la doppia telecamera, l’alimentatore, l’hub di controllo e alcune clip di sicurezza, oltre ad alcuni elementi necessari alla calibrazione del sistema.

La striscia LED si monta con un biadesivo di ottima qualità, che resiste al calore emesso dalla TV senza alcun problema. Anche l’hub di controllo si fissa col biadesivo mentre la telecamera è l’unico elemento “appoggiato”. Bisogna ricordarsi di non toccarlo, soprattutto quando state spolverando o facendo le pulizie, pena la necessità di ricalibrare il sistema, una procedura comunque rapida.

La parte superiore della telecamera è ricoperta da tessuto grigio, una scelta che contribuisce a dare un senso di maggiore qualità al prodotto, anche le strisce LED sono pensare in maniera intelligente, con dei segmenti che collegano le sezioni di luci, per semplificare il montaggio su qualsiasi TV.

Montaggio semplice

La necessità di coprire due diverse diagonali fa si che le misure della striscia LED sia al limite per un modello da 55 pollici. Anche fissandola molto visino ai bordi è necessario piegare attentamente i cavi per evitare di vederli spuntare dagli angoli dello schermo. Sono presenti alcune clip che hanno proprio questo scopo, anche se con un po’ di attenzione si può fare anche senza.

Il biadesivo ha un’ottima tenuta ma può essere facilmente riposizionato nei primi secondi, quindi non è difficile staccare una sezione e riposizionarla se il lavoro non dovesse soddisfarvi appieno. L’operazione richiede giusto un paio di minuti, qualcosa in più se volete fare un lavoro di altissima precisione, e non presenta alcuna difficoltà.

Una volta fissata la serie di LED è necessario fissare l’hub di controllo, seguendo le indicazioni riportate sulle istruzioni, davvero molto chiare. Successivamente va posizionata la telecamera, avendo l’accortezza di mantenere la corretta angolazione rispetto al retro dello schermo, così da rendere più semplice la calibrazione. I tre cavi, quello del LED, quello della telecamera e quello di alimentazione, vanno fissati nelle rispettive prese, tutto molto chiaro, semplice e veloce.

A questo punto potete rimettere a posto la TV e prepararvi alla fase di calibrazione, l’ultimo passaggio prima di potervi gustare la TV con una luce nuova. È sufficiente scaricare l’app Govee Home e seguire le istruzioni riportate sullo schermo per collegarvi a Govee Envisual T2 ed eseguire la calibrazione.

Dovrete posizionare sette blocchi colorati sullo schermo, seguendo lo schema indicato, senza premere troppo visto che in seguito andranno rimossi. La telecamera andrà a riconoscere i blocchi e voi dovrete semplicemente trascinare le linee che rappresentano i bordi dello schermo per farli combaciare con l’immagine presente nell’app.

Al termine potete rimuovere i blocchi e iniziare a divertirvi.

L’esperienza d’uso

La gestione avviene interamente tramite l’app, dall’accensione alla regolazione dell’illuminazione, in base alle proprie preferenze e ai propri gusti. Sono stati sufficienti pochi minuti per trovare la giusta configurazione e regolare al meglio i colori.

A questo proposito devo dire che una forte luce, come quella del giorno ma anche come quella di un lampadario, creano qualche problema alla gestione dei colori, che risultano spesso sballati rispetto a quello che dovrebbe essere. Ricordo infatti che il sistema di Govee, così come quello di Philips, ha lo scopo di cambiare i colori della striscia LED in base al contenuto dello schermo, abbinando quindi il colore alle varie scene, con diverse zone.

I quattro segmenti LED, posti su ciascun lato della TV, sono di tipo RGBIC, per cui ogni LED può emettere un colore diverso da tutti quelli vicini, così da creare un colore diffuso ma corrispondente alla scena del film o del gioco attivo sulla TV.

Spegnendo la luce le cose cambiano in maniera sostanziale, i colori vengono riprodotti in maniera perfetta e la sensazione di immersione, soprattutto nei film di azione, è decisamente strepitosa. Ovviamente ci sono contenuti che rendono meno, un varietà, un quiz televisivo, il telegiornale, non sono certo contenuti per i quali valga la pena accendere il sistema, ma se amate serie TV movimentate o film di qualsiasi genere, allora Govee Envisual T2 è una soluzione davvero perfetta.

In conclusione

Con una spesa tutto sommato contenuta è possibile cambiare radicalmente l’esperienza visiva della propria TV, senza doverla cambiare e con una procedura che richiede una mezz’ora, tutto compreso. Il risultato è un sistema controllabile da smartphone, semplice ma efficace, in grado di rendere decisamente più coinvolgenti film e serie TV, soprattutto quelli più curati (Avatar è un’esperienza totalmente diversa con questo sistema).

Potete acquistare Govee Envisual T2 su Amazon a 129,99 euro, sfruttando un coupon da 20 euro presente nella pagina.