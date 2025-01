Tecnicamente, lo standard per la smart home Matter ha sempre supportato gli smart speaker, ma non per lo streaming audio. Se si trasmette musica all’altoparlante Echo di Amazon, non è possibile controllarlo tramite Google Home e allo stesso modo se si trasmette musica a Google Nest Hub, non è possibile controllarlo tramite l’app Amazon Alexa. Il prossimo standard di audio casting di Matter punta a risolvere questo problema.

Legato, un’azienda fondata da ex ingegneri Apple ed ex ingegneri Sonos sta lavorando con marchi di speaker per portare sul mercato altoparlanti dotati di connettività Wi-Fi che possono funzionare con qualsiasi piattaforma per la casa intelligente.

Matter potrebbe migliorare lo streaming audio sugli smart speaker

Legato sta guidando il gruppo che sta sviluppando le specifiche di audio casting di Matter e sebbene l’azienda non abbia rivelato con quali marchi sta lavorando, ricordiamo che Bose, IKEA, LG, Sonos e Sony sono membri della Connectivity Standards Alliance (CSA) che regolamenta lo standard Matter.

Questa alternativa ad AirPlay e Chromecast potrebbe consentire agli utenti di trasmettere musica in streaming su tutti gli smart speaker compatibili della smart home con il vantaggio di poterli controllare tramite qualsiasi app compatibile con Matter o piattaforma per la casa intelligente come Samsung SmartThings.

La soluzione potrebbe anche consentire di ricevere notifiche relative ad altri dispositivi smart home abilitati Matter presenti in casa. Ad esempio uno speaker compatibile potrebbe avvisare che la lavatrice ha terminato il ciclo di lavaggio o che c’è qualcuno alla porta.

Il CEO di Legato assicura che il nuovo protocollo supporterà tutte le funzionalità importanti che uno standard di audio casting dovrebbe supportare, tra cui la riproduzione di gruppo e le configurazioni di altoparlanti multi-stanza.

Inoltre i produttori di smart speaker possono concedere in licenza il software Legato e i chipset compatibili per realizzare altoparlanti intelligenti a prezzi più convenienti rispetto a quelli con protocolli proprietari come Amazon Alexa, Apple AirPlay o Google Cast.

Una soluzione del genere potrebbe interessare anche Samsung, dato che ad oggi non ha ancora rilasciato alcuno smart speaker sul mercato.