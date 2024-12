Apple ha stuzzicato la curiosità delle masse pubblicando sui social un annuncio che invita a tenere a mente i giorni 4 e 5 gennaio 2025.

Il colosso di Cupertino ha qualcosa di importante da dire relativamente alla sua piattaforma Apple TV+, ma tutto quello che l’azienda dice per ora è “See for yourself”.

Lo slogan può essere tradotto in “vedi tu stesso” e potrebbe significare che Apple ha intenzione di mostrare un’anteprima di ciò che arriverà su Apple TV+ nel 2025.

Tuttavia alcuni ipotizzano che Apple potrebbe consentire a tutti di guardare gratuitamente i contenuti di Apple TV+ durante il primo weekend del 2025, visto che l’azienda ha già fatto qualcosa di simile nel 2020.

Nonostante programmi di successo come Severance, Ted Lasso e Foundation, il servizio Apple TV+ fatica a guadagnare terreno rispetto ad altre piattaforme come Netflix, Disney+, Hulu e Amazon Prime Video che contano più abbonati negli Stati Uniti.

A ottobre Apple TV+ ha annunciato la collaborazione con Amazon Prime Video negli USA e all’inizio di questa settimana la piattaforma ha rilasciato un teaser della seconda stagione di Severance.

Tuttavia Apple potrebbe annunciare qualcosa di più clamoroso che possa riportare la sua piattaforma di streaming ai livelli di quelle concorrenti.

In Italia Apple TV+ costa 9,99 euro al mese o 99 euro all’anno, ma è anche possibile sfruttare l’abbonamento cumulativo Apple One per fruire dei contenuti.

Il servizio può essere provato gratuitamente per 7 giorni o un mese scegliendo un abbonamento Apple One, inoltre chi acquista un nuovo dispositivo Apple ha in regalo 3 mesi se attiva Apple TV+ entro 90 giorni.