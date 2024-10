Amazon e Apple hanno deciso di collaborare nell’ambito dello streaming per rafforzare la loro presenza nel sempre più competitivo mercato dell’intrattenimento.

Apple TV Plus verrà promosso direttamente all’enorme base di abbonati ad Amazon Prime Video, in questo modo Apple dovrebbe aumentare la sua base di abbonati, mentre Amazon guadagnerà una quota dei ricavi dagli abbonamenti acquistati sulla sua piattaforma, tuttavia i termini specifici dell’accordo tra i due colossi non sono stati divulgati.

Amazon e Apple collaborano nel settore dello streaming

Nonostante programmi di successo come Severance, Ted Lasso e Foundation, il servizio Apple TV Plus fatica a guadagnare terreno rispetto ad altre piattaforme come Netflix, Disney+, Hulu e la stessa Prime Video che contano più abbonati negli Stati Uniti.

Secondo JustWatch, lo scorso trimestre Paramount+ ha superato il servizio di Apple in termini di quota di mercato, mentre la società di ricerche di mercato Antenna segnala che Apple TV Plus ha alcuni dei più alti tassi di cancellazione degli abbonamenti tra i provider di streaming.

Per Amazon, Apple TV Plus si unisce agli oltre 100 componenti aggiuntivi del servizio di streaming già disponibili tramite Prime Video Channels. Il tutto fa parte del piano del colosso dell’e-commerce di diventare il più grande hub di intrattenimento a livello globale, lo stesso obiettivo che Apple aveva la sua piattaforma Apple TV.

Apple TV Plus sarà disponibile su Prime Video negli Stati Uniti entro la fine del mese come componente aggiuntivo mensile al costo di 9,99 dollari, la stessa cifra che gli americani pagherebbero abbonandosi direttamente ad Apple TV Plus.

I ​​clienti possono personalizzare senza problemi la propria esperienza di streaming direttamente su Prime Video con un unico rapporto di fatturazione e in un’unica app disponibile su migliaia di dispositivi. Apple TV Plus approderà su Prime Video anche in altri Paesi.