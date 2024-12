Attualmente condividere file tra iPhone e dispositivi non Apple può essere un problema a causa della natura chiusa dell’ecosistema del colosso di Cupertino. Per facilitare le cose Microsoft ha appena rilasciato una soluzione più comoda per Windows che è simile alla funzionalità AirDrop di Apple.

Microsoft ha appena annunciato che ora è possibile condividere file tra iPhone e PC che eseguono Windows 10 o Windows 11 e viceversa installando l’app Collegamento a Windows sull’iPhone.

Windows introduce il suo AirDrop per gli utenti iPhone

Microsoft spiega che è possibile condividere contenuti dal proprio PC all’iPhone cliccando con il pulsante destro del mouse sul contenuto desiderato e selezionando Condividi > Il mio telefono (o “Collegamento telefono”).

Per fare l’operazione inversa basta selezionare i file desiderati sull’iPhone, toccare condividi > Collegamento a Windows e scegliere il dispositivo desiderato.

Al momento questa nuova opzione di condivisione sembra offrire un approccio molto più semplice rispetto alla maggior parte delle altre soluzioni, ma al momento è disponibile solo per gli utenti Windows Insider, tuttavia dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti Windows 10 e Windows 11 nelle prossime settimane.

Microsoft informa che l’app Collegamento a Windows sull’iPhone deve essere aggiornata alla versione 1.24112.73 o successiva, mentre l’app su PC deve essere aggiornata alla versione 1.24112.89.0 o successiva.