Sono ormai lontani i tempi in cui Windows girava anche sugli smartphone, i dispositivi Lumia sono infatti stati dismessi già da un po’ non essendo riusciti a ritagliarsi un’adeguata fetta di mercato; il sistema operativo mobile sviluppato da Microsoft non è stato in grado di competere con la concorrenza per diversi motivi, e ora Windows viene utilizzato quasi esclusivamente sui computer.

Perché quasi? Sappiamo bene come la community di appassionati sia sempre al lavoro in progetti di vario tipo, utili o meno che siano in diversi casi si tratta di puri e semplici esercizi di stile, della serie lo faccio perché posso farlo. Alcuni di voi potrebbero ricordare come quest’estate vi avessimo fatto vedere come Windows 11 era in grado di girare su un iPhone, tuttavia gli smartphone della mela non sono gli unici telefoni su cui è possibile utilizzare versioni non ufficiali del sistema desktop sviluppato dal colosso di Redmond.

Windows 11 può essere utilizzato anche su una serie di smartphone Android grazie a questa mod

Il settore della telefonia mobile è ormai monopolizzato da due sistemi operativi, iOS e Android; se da un lato il primo conta una manciata di dispositivi, il secondo vanta una miriade di smartphone differenti, circostanza che a volte può creare qualche problema a causa dell’elevata frammentazione, ma altre volte permette a molti utenti di poter utilizzare strumenti particolari.

È esattamente il caso di cui vi parliamo oggi, Project Renegade è una mod che permette di far girare Windows 11 (ovviamente una versione non ufficiale) su una serie di dispositivi Android economici o datati. Di seguito la lista degli smartphone compatibili:

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

LG G8

LG G8S

LG G8X

LG V50S

LG V50

Lumia 950

Lumia 950 XL

Surface Duo

Surface Duo 2

OnePlus 5

OnePlus 5T

OnePlus 7 Pro 4G

OnePlus 7T Pro 4G

Samsung Galaxy A52s

Xiaomi Redmi 10C

Xiaomi Mix 2s

Xiaomi Mix 3

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Pad 5

Xiaomi POCO X3 Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Civi

Xiaomi Mi 11 Lite NE

Sul sito ufficiale del progetto potete trovare tutte le informazioni necessarie, compresa una guida passo passo per l’installazione; secondo alcune testimonianze apparse su Reddit sembra che l’esperienza sia per lo più fruibile senza troppi problemi, anche se possono presentarsi alcune criticità come evidenziato da un utente che ha installato la mod sul suo POCO X3 Pro:

Per un paio di giorni ho voluto installare Windows 11 sul mio vecchio telefono perché no. Inoltre, avevo esperienza nell’esecuzione di distribuzioni Linux (sistema operativo post-market) sul mio altro telefono, quindi pensavo che non sarebbe stato più difficile di così. Mi sbagliavo… ci ho messo circa 8 ore a cercare e trovare strumenti e file che potessero funzionare sul mio dispositivo (Mi POCO X3 pro). Ma alla fine, dopo 3 tentativi, sono riuscito a farlo funzionare abbastanza bene. L’unica cosa, il touchscreen si è un po’ incasinato e si è invertito a metà…

Se dunque foste in possesso di uno dei dispositivi elencati poco sopra e voleste testare con mano questa versione di Windows 11 sul vostro smartphone, vi lasciamo in fonte il link per il sito ufficiale del progetto dove potrete reperire tutte le informazioni necessarie.