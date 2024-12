Conclusosi il periodo del Black Friday, ci è voluto solo qualche giorno per accogliere le Offerte dell’ultimo minuto su Amazon, ricche di proposte pensate per aiutare con la scelta dei regali di Natale (da fare o da farsi). Tra gli sconti spiccano tanti dispositivi Amazon, e quest’oggi vi parliamo in particolare degli ottimi prezzi messi a disposizione per quanto riguarda la gamma Amazon Echo: scopriamo come approfittarne.

La gamma Amazon Echo (e non solo) in super offerta su Amazon

Le Offerte dell’ultimo minuto di Amazon sono arrivate da qualche giorno con l’intento di dare una mano agli indecisi con la scelta dei regali di Natale e al contempo di proporre un risparmio: sono valide fino al 22 dicembre 2024 (salvo esaurimento scorte) e risultano accompagnate dalla sezione Negozio di Natale, da consultare per le varie idee regalo. A tal proposito vi ricordiamo che in questi giorni abbiamo selezionato apposta per voi diverse idee regalo tech (suddivise per fascia di prezzo) per fare bella figura questo Natale.

Durante l’iniziativa vengono proposti anche tanti dispositivi Amazon in sconto, soprattutto nella gamma Echo: chi ha già una smart home e vuole fare passi avanti, oppure chi vuole iniziare a “costruirsi” la sua casa intelligente, può trovare pane per i suoi denti con le offerte che toccano i prodotti Echo con Alexa. Come smart speaker sono in promozione gli ultimi modelli di Amazon Echo, Echo Spot, Echo Dot ed Echo Pop, eventualmente anche in bundle con Ring Intercom (per chi vuole rendere smart pure il citofono).

Se preferite avere anche uno schermo con il quale interagire, allora fareste bene a volgere lo sguardo agli smart display della gamma Echo Show: in promozione ci sono gli ultimi modelli di Amazon Echo Show 10, Echo Hub, Echo Show 8 ed Echo Show 5, con display da 10, 8 o 5 pollici. Tutti ovviamente dispongono dell’assistente Amazon Alexa per il controllo della smart home.

Sempre della serie Echo di Amazon vi segnaliamo le offerte riguardanti le Echo Buds, cuffie true wireless Bluetooth con cancellazione attiva del rumore, e il pratico accessorio Echo Auto, da posizionare in macchina e pensato per l’utilizzo alla guida a mani libere. Con quest’ultimo, che funziona attraverso lo smartphone collegato, potete chiedere ad Alexa di riprodurre musica o playlist dai vari servizi di streaming (Amazon Music, Apple Music, Spotify e così via), di effettuare chiamate, rispondere ai messaggi o altro ancora: l’ideale se non possedete un veicolo con assistente vocale integrato.

Purtroppo non tutte le offerte consentono attualmente di ricevere il dispositivo in tempo per Natale, dipendentemente dalla versione o dal colore scelto. In ogni caso, potrebbe essere un giusto compromesso per approfittare degli attuali prezzi. Naturalmente quelle qui sopra sono solo alcune delle offerte Amazon attive in questi giorni: potete consultarle tutte seguendo il link qui in basso.