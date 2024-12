La lunga Settimana del Black Friday Amazon si è conclusa ieri con il Cyber Monday, ma questo non significa che sul sito siano terminate le offerte: sono infatti disponibili numerosi sconti per questo post Black Friday, in alcuni casi con prezzi persino inferiori a quelli messi a disposizione durante l’evento. Andiamo a scoprire insieme le migliori occasioni da sfruttare su Amazon, tra nuove offerte e riproposizioni.

Le offerte tech del post Black Friday su Amazon

Le offerte del Black Friday di Amazon (e non solo) si sono ufficialmente concluse ieri, 2 dicembre, ma in realtà sul sito sono accessibili tanti altri sconti sui prodotti tech: possiamo trovare proposte riguardanti prodotti Apple (come iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods e non solo), ma anche smartwatch, cuffie true wireless, smart TV, prodotti per smart home e informatica e tanto altro, spaziando tra nuove e “vecchie” offerte tuttora disponibili.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo alla nostra selezione delle migliori offerte da non perdere tra quelle di questo post Black Friday di Amazon, suddivise per categoria.

Offerte iPhone

Offerte cuffie true wireless

Offerte smartwatch

Offerte informatica

Offerte smart home

Altri sconti da non perdere

Queste erano solamente alcune delle offerte post Black Friday a disposizione su Amazon: se volete dare uno sguardo alle proposte attive in queste ore potete seguire il link qui in basso, ma non dimenticate di iscrivervi ai nostri canali Telegram (anche Sconti.Casa e il nuovissimo Erroribomba) e WhatsApp per restare sempre aggiornati sulle migliori occasioni del momento.