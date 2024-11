Il mercato delle console portatili è in espansione con Nintendo Switch e Steam Deck che sono protagonisti del settore e a quanto pare Sony e Microsoft non hanno intenzione di stare a guardare.

Dopo le voci su una presunta Xbox portatile, un nuovo rapporto afferma che anche Sony starebbe lavorando a un sistema di gioco portatile.

Sony starebbe sviluppando una PS5 portatile?

Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg il colosso giapponese avrebbe sviluppato un prototipo di console portatile che sarebbe già abbastanza potente da riprodurre i giochi della PlayStation 5.

Tuttavia non è chiaro se questa console punti semplicemente a riprodurre gli stessi giochi della PS5 per offrire un’esperienza di gioco in mobilità, probabilmente con specifiche inferiori.

Attualmente Sony offre già PlayStation Portal che fino a poco tempo fa permetteva di trasmettere in streaming i giochi dalla propria PS5 solo tramite Wi-Fi domestico, ma recentemente la società ha annunciato un’aggiornamento che permette di giocare via cloud, anche senza PS5.

Il rapporto aggiunge che il progetto di Sony punta al mercato del mobile gaming che Nintendo ha acquisito con le console Switch, ma che ormai hanno un hardware obsoleto.

Tuttavia si vocifera che Nintendo dovrebbe annunciare l’attesa console Switch 2 entro la fine dell’anno fiscale che in Giappone termina il 31 marzo, pertanto non arriverebbe sul mercato prima di aprile 2025.

Con queste premesse Sony potrebbe voler giocare d’anticipo lanciando una PS5 portatile, ma in ogni caso il segmento del gaming portatile è destinato a diventare sempre più affollato.